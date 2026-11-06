Asian Cup 2027 (lịch cũ từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027) lẽ ra là giải đấu quốc tế chính thức cuối cùng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc), trước khi ông Kim kết thúc hợp đồng hiện tại với đội tuyển Việt Nam.

Hợp đồng này kéo dài đến hết tháng 2/2027, ngay sau khi giải vô địch bóng đá châu Á kết thúc theo lịch cũ. Dù vậy, Asian Cup 2027 đã bị hoãn một năm. Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik sẽ không còn nhiệm vụ quốc tế nào sau các trận đấu với đội tuyển Đài Loan (ngày 11/11) và Kyrgyzstan (ngày 17/11), cho đến khi ông gia hạn hợp đồng mới.

HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc hợp đồng với VFF sau tháng 2/2027 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Bola Sport của Indonesia viết về tương lai của HLV Kim Sang Sik: “Asian Cup 2027 bị hoãn, HLV Kim Sang Sik chuẩn bị kết thúc hợp đồng. Tương lai của vị HLV người Hàn Quốc trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện chưa chắc chắn. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có bất kỳ cam kết nào với HLV Kim Sang Sik”.

“Điều đó có nghĩa là nếu không được gia hạn hợp đồng mới, HLV Kim Sang Sik sẽ rời đội tuyển Việt Nam trước khi Asian Cup diễn ra theo lịch thi đấu mới (dự kiến dời đến cuối tháng 12/2027). Ông Kim sẽ chấm dứt việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khoảng 10 tháng trước khi giải vô địch châu Á bắt đầu”, Bola Sport viết thêm.

Theo quan điểm của tờ báo thuộc xứ sở vạn đảo, Asian Cup từng được xem là thước đo để VFF đánh giá năng lực của HLV Kim Sang Sik, trước khi quyết định có gia hạn hợp đồng với ông Kim hay không.

Hiện tại, do giải đấu này đã bị hoãn, nên ông Kim thiếu căn cứ quan trọng để thuyết phục cấp trên của mình trong việc tìm hợp đồng mới.

Đội tuyển Việt Nam không có giải đấu quốc tế chính thức nào từ nay đến khi HLV Kim Sang Sik kết thúc hợp đồng (Ảnh: Getty).

Tờ Bola Sport bình luận: “HLV Kim Sang Sik từng gặt hái thành công với hai ngôi vô địch ASEAN (2024, 2026). Tuy nhiên giải vô địch Đông Nam Á không thể đánh giá chính xác trình độ của đội tuyển Việt Nam so với mặt bằng bóng đá châu Á”.

“Chỉ có Asian Cup 2027 mới được xem là cột mốc quan trọng, để giới bóng đá Việt Nam xem xét khả năng tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang Sik”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của xứ sở vạn đảo.

Tình thế của HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam khá giống với HLV Anthony Hudson (người Anh) của đội tuyển Thái Lan và HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản. Các HLV này cũng chấm dứt hợp đồng sau khi Asian Cup 2027 kết thúc theo lịch cũ.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) từng chờ đợi thành tích của các đội Thái Lan và Nhật Bản ở Asian Cup, để quyết định việc gia hạn hợp đồng với các ông Hudson và Moriyasu.

Dù vậy, sau khi Asian Cup bị hoãn, FAT và JFA mất mốc căn cứ quan trọng, để quyết định tương lai của những vị HLV nói trên.