Tờ Aju News đăng tải dòng tít: “HLV Kim Sang Sik đối mặt nguy cơ chia tay đội tuyển Việt Nam. Việc Asian Cup bị lùi lịch gần một năm tạo ra khoảng trống giữa thời hạn hợp đồng và thời điểm giải đấu diễn ra”.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam chưa rõ ràng (Ảnh: AFP).

Tờ báo của Hàn Quốc nhấn mạnh: “AFC đã quyết định dời lịch thi đấu Asian Cup 2027 từ tháng 1/2027 sang tháng 12/2027 khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Không những vậy, điều này sẽ dấy lên câu hỏi liên quan đến tương lai của HLV Kim Sang Sik.

Hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào tháng 2/2027, thời điểm Asian Cup 2027 (theo lịch cũ) kết thúc. Tuy nhiên, việc giải đấu tạm hoãn 11 tháng khiến tương lai của ông không được đảm bảo”.

Tờ Aju News dự đoán: “Nếu hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thì HLV Kim Sang Sik có thể chia tay đội tuyển Việt Nam ngay trước Asian Cup”.

Tờ báo này tiết lộ các cuộc thảo luận về tương lai HLV Kim Sang Sik chỉ diễn ra sau khi Đại hội lần thứ 10 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kết thúc vào ngày 4/1/2027.

Báo Hàn Quốc dự đoán HLV Kim Sang Sik có thể chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hướng Dương).

Tờ báo Hàn Quốc tiếp tục bình luận: “Tương lai của HLV Kim Sang Sik có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá mới thành lập. Asian Cup 2027 vốn được xem là một trong những giải đấu quan trọng để VFF đánh giá năng lực cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc trước khi quyết định gia hạn hợp đồng nhưng ông có thể không còn cơ hội thể hiện tài cầm quân của mình ở giải đấu cấp độ châu Á”.

Tờ Aju News liệt kê thành tích của HLV Kim Sang Sik: “Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik đã gặt hái thành công đáng kể ở cấp độ Đông Nam Á gồm hai chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, vô địch SEA Games 2025 và xếp thứ ba giải U23 châu Á 2026”.