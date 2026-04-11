Madam Pang sắp mang về cho đội tuyển Thái Lan thêm cầu thủ nhập tịch

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan đang ráo riết tăng cường lực lượng.

Trước đó, truyền thông khắp Đông Nam Á hé lộ Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) sẽ tìm kiếm thêm cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Thái Lan.

Hậu vệ mang dòng máu Thụy Điển Eric Kahl sắp khoác áo đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Getty).

Đến ngày 10/4, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: “Chủ tịch FAT thông báo tin vui cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan, hậu vệ trái mang hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển Eric Kahl sắp khoác áo đội bóng xứ sở chùa vàng”.

“Madam Pang xác nhận rằng có đến 90%, khả năng cầu thủ này sẽ thi đấu cho đội tuyển Thái Lan trong những ngày sắp tới.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, có thể Eric Kahl sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia Thái Lan trong đợt FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân làm nhiệm vụ quốc tế) vào tháng 6 tới đây”, Siam Sport viết thêm.

Eric Kahl năm nay 24 tuổi, anh cao 1m83, vị trí thi đấu sở trường là hậu vệ cánh trái. Cầu thủ này đang khoác áo CLB AGF của Đan Mạch. Đặc biệt, Eric Kahl từng có giai đoạn khoác áo đội tuyển U21 Thụy Điển từ năm 2020 đến 2022.

Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu rất cao tại AFF Cup năm nay và VCK Asian Cup vào đầu năm sau. Thế nên, đội bóng xứ sở chùa vàng cần có một lực lượng tốt, để hiện thực hóa các mục tiêu của mình.