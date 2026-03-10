Đội tuyển Iraq đề xuất đá trận play-off sát ngày khai mạc World Cup 2026

Tương lai của đội tuyển quốc gia Iraq tại vòng loại World Cup 2026 đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự biến động về địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã trực tiếp đẩy bóng đá nước này vào tình thế khó khăn.

HLV Graham Arnold muốn hoãn trận đấu play off của Iraq (Ảnh: Reuters).

Trước thực trạng đó, vị "thuyền trưởng" người Australia, HLV Graham Arnold đã phải lên tiếng yêu cầu FIFA điều chỉnh lịch thi đấu trận play-off quyết định.

Theo lịch trình ban đầu, Iraq sẽ có trận đấu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname vào ngày 31/3 tại Monterrey, Mexico. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đang bủa vây đội bóng vùng vịnh.

Xung đột tại Trung Đông khiến không phận Iraq bị phong tỏa hoàn toàn và dự kiến chỉ hoạt động trở lại vào ngày 1/4, tức là một ngày sau khi trận đấu tại Mexico kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc Iraq không có cách nào để di chuyển đến địa điểm thi đấu đúng thời hạn.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 9/3, HLV Graham Arnold bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: "Xin hãy giúp chúng tôi được chơi trận đấu này, vì hiện tại chúng tôi gặp khó khăn trong việc đưa các cầu thủ rời khỏi Iraq".

Hiện tại, khoảng 60% đội hình chính của Iraq cùng nhiều thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần vẫn đang mắc kẹt trong nước do các chuyến bay bị đình chỉ.

Các cầu thủ Iraq đang gặp khó khăn trong việc di chuyển đến Mỹ (Ảnh: Getty).

Trước tình thế bế tắc, HLV Arnold đã đề xuất một phương án táo bạo nhưng đầy tính thực tế lên FIFA. Theo đó, hai đối thủ tiềm năng là Bolivia và Suriname vẫn sẽ tiến hành thi đấu trong tháng này như kế hoạch.

Riêng Iraq sẽ đối đầu với đội thắng cuộc tại Mỹ chỉ một tuần trước khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Theo nhà cầm quân 62 tuổi, đội thắng trong trận play-off muộn này sẽ ở lại tham dự giải đấu, còn đội thua sẽ ra về. Cách làm này được cho là sẽ đảm bảo tính công bằng và an toàn tối đa cho tất cả các bên liên quan.

HLV Arnold còn chỉ ra rằng, việc lùi lịch sẽ giúp họ có thêm thời gian để đánh giá tình hình của đội tuyển Iran. Nếu kịch bản đội bóng này rút lui khỏi giải đấu danh giá nhất hành tinh, các suất tham dự sẽ có sự thay đổi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cả Iraq và UAE.