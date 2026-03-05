Vòng play-off có nguy cơ bị hủy, World Cup 2026 bị ảnh hưởng nặng nề

Theo kế hoạch của FIFA, vòng play-off sẽ diễn ra tại Mexico từ ngày 26 đến 31/3 với sự góp mặt của 6 đội tuyển thuộc 5 liên đoàn bóng đá khác nhau. Hai thành phố Monterrey và Guadalajara được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu.

Tuyển Iraq có nguy cơ không thể tham dự vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trước đó, vấn đề an ninh tại Mexico từng khiến dư luận lo ngại khi tình trạng bạo lực liên quan tới các băng nhóm tội phạm gia tăng vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trấn an rằng ông “không quá lo lắng” về tình hình này.

Dù vậy, các trận đấu ở vòng play-off liên lục địa đối diện với nguy cơ bị hủy bỏ vì tình hình xung đột căng thẳng ở Trung Đông.

Tình hình cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới Iraq. Theo BBC Travel, không phận Iraq hiện đã đóng cửa, trong khi chính quyền Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi quốc gia này “ngay lập tức”.

Theo lịch, đội tuyển Iraq dự kiến sẽ góp mặt ở trận chung kết play-off liên lục địa ngày 31/3, gặp đội thắng trong cặp Bolivia và Suriname. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Iraq cho biết nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của họ vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục thị thực để nhập cảnh.

HLV trưởng Iraq, Graham Arnold, hiện cũng đang có mặt tại UAE, nơi bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa không phận trong khu vực.

Kế hoạch tổ chức World Cup 2026 bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Getty).

Theo thông tin từ tờ Guardian (Anh), FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Iraq rằng các trận play-off vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với đội tuyển Iraq cho biết vẫn còn “nhiều trở ngại cần được giải quyết”.

Đội tuyển Iraq đã không góp mặt tại World Cup kể từ năm 1986. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước UAE ở vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á để ghi danh vào vòng play-off Liên lục địa.

Trong kịch bản đội tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026, Iraq có thể được trao suất dự World Cup thay thế, còn UAE có khả năng được đưa trở lại vòng play-off liên lục địa. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ phải được đưa ra trong thời gian rất ngắn do lịch thi đấu đã cận kề.