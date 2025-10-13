Đội tuyển Hà Lan thắng đậm Phần Lan ở vòng loại World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 13/10 (Ảnh: UEFA).

Được thi đấu trên sân nhà Amsterdam, đoàn quân HLV Ronald Koeman nhập cuộc đầy tự tin và chơi lấn lướt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trong hiệp một, Hà Lan ghi liền 3 bàn thắng khẳng định sức mạnh vượt trội.

Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng được ghi trong hiệp đấu đầu tiên đều có dấu giày của Memphis Depay.

Depay ghi bàn trên chấm 11m giúp Hà Lan giành chiến thắng dễ dàng 4-0 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: Getty).

Phút thứ 8, Depay mở màn bằng pha kiến tạo để Donyell Malen sút xa đẹp mắt làm tung lưới đối thủ. Chỉ 9 phút sau, anh tiếp tục treo bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt tạo cơ hội cho Virgil Van Dijk đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Trước khi hiệp một khép lại, cựu cầu thủ Man Utd đã tự mình nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú đá phạt đền chuẩn xác.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Hà Lan, Depay đã đi vào lịch sử bóng đá nước này khi sở hữu kỷ lục 35 đường kiến tạo thành bàn. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1994 cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn cho "Cơn lốc màu da cam" với 54 pha lập công.

Tính riêng các trận đấu ở vòng loại World Cup, Depay đang sở hữu hiệu suất đáng nể với 7 bàn và có 4 pha kiến tạo chỉ sau 6 trận. Phong độ chói sáng của anh giúp đội tuyển Hà Lan tiến sát tấm vé dự World Cup 2026.

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Getty).

Trở lại trận đấu, đoàn quân HLV Koeman còn có thêm bàn thắng trong hiệp hai. Phút 84, Simons chuyền bóng chuẩn xác, tạo cơ hội cho Gakpo tung cú dứt điểm không thể cản phá, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Hà Lan.

Tuyển Hà Lan đã củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng G với 16 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Ba Lan sau chiến thắng trước Phần Lan.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Koeman lúc này là giành chiến thắng trước chính Ba Lan trong trận đấu then chốt vào ngày 15/11 để cầm trong tay tấm vé tham trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026.