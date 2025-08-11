Thể Công Viettel đặt mục tiêu vô địch V-League cùng HLV Velizar Popov

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị, và quyết tâm cho mùa giải mới của Thể Công Viettel. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt niềm tin vào các cầu thủ áo lính: "Trong mỗi cầu thủ đều có bộ gene truyền thống Thể Công.

CLB Thể Công Viettel sẵn sàng cho mùa giải mới (Ảnh: Hà Anh).

Hãy tiếp tục với tinh thần của Cơn lốc đỏ, tiếp tục tấn công đẹp mắt, hiệu quả và cuốn hút. Các đồng chí luôn là niềm tự hào của chiến sĩ toàn quân và của những người Việt Nam yêu đội bóng áo lính".

Tại buổi lễ, 4 cầu thủ giành Huy chương vàng giải U23 Đông Nam Á của Thể Công Viettel đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là thủ quân U23 Việt Nam Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương - tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết U23 Đông Nam Á, cùng Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho 4 cầu thủ Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt (Ảnh: Hà Anh).

Đó cũng là sự ghi nhận từ Bộ Quốc phòng cho những nỗ lực của Thể Công Viettel trong việc thúc đẩy đào tạo các tài năng trẻ, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

HLV Popov nhận được nhiều kỳ vọng trước mùa giải mới (Ảnh: Hà Anh).

Ngoài chiến lược gia được đánh giá cao là Velizar Popov, Thể Công Viettel còn có những sự bổ sung nhân sự đáng chú ý, gồm 5 nội binh và 4 cầu thủ thuộc nhóm Việt kiều và ngoại binh, ngoài ra còn có Việt kiều Anh - Williams Lee Oliver Grant - tiền đạo 18 tuổi được coi như tương lai của đội bóng.