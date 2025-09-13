Đội TPHCM thắng Thái Nguyên T&T tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Ở trận đấu giữa đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) TPHCM và Thái Nguyên T&T diễn ra rất kịch tính. Hiệp một tưởng chừng như kết thúc với tỷ số 0-0, thì đến phút bù giờ đầu tiên, bàn thắng xuất hiện.

Đội nữ TPHCM (áo đỏ) vượt qua Thái Nguyên T&T (Ảnh: VFF).

Trong pha bóng này, từ pha tạt bóng của đồng đội, Bích Thùy đánh đầu chính xác, ghi bàn giúp Thái Nguyên T&T mở tỷ số 1-0.

Nhưng cũng trong những phút bù giờ, đội nữ TPHCM có bàn thắng gỡ hòa. Phút bù giờ thứ 4, K’Thủa sút bóng vào góc cao khung thành đối phương, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Thanh Nhã (áo vàng) ghi bàn cho đội nữ Hà Nội (Ảnh: VFF).

Hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi. Phút 67, Minh Chuyên của Thái Nguyên T&T để mất bóng. Thu Thảo bên phía đội nữ TPHCM cướp được, trước khi Thu Thảo dẫn bóng đến sát khu vực cấm địa của đối phương, rồi sút chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội ĐKVĐ.

Chiến thắng này giúp đội nữ TPHCM toàn thắng sau cả 3 vòng đấu, được 9 điểm. Họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 13/9, thuộc vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, đội nữ Hà Nội thắng Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này được thực hiện bởi Thanh Nhã.