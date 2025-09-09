Đội TPHCM có chiến thắng thứ hai tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Trong trận đấu với đội Hà Nam vào chiều 9/9, đội nữ TPHCM tung ra đội hình mạnh nhất, với nhiều gương mặt xuất sắc như thủ môn Thu Em, Hồng Nhung, Thùy Linh, Phan Thị Trang, Thùy Trang, Huỳnh Như…

Huỳnh Như góp công trong chiến thắng của đội nữ TPHCM trước đội nữ Hà Nam (Ảnh: VFF).

Dù vậy, mãi đến phút 24, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) mới tạo ra được tình huống sóng gió thực sự đáng kể. Trong pha bóng này, Huỳnh Như lao xuống đánh đầu, đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Sang hiệp hai, đội nữ Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình, chơi ăn miếng trả miếng với đội nữ TPHCM. Đầu hiệp thi đấu này, Vũ Thị Hoa của CLB Hà Nam khiến thủ môn Thu Em bên phía đội nữ TPHCM rất vất vả với cú sút xa uy lực.

Thủ thành Thu Em phải mất đến hai nhịp mới có thể khống chế bóng thành công cú sút của Vũ Thị Hoa.

Phút 58, Huỳnh Như ghi dấu ấn với đường chuyền rất tốt, để Phan Thị Trang lao vào đánh đầu, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 cho đội nữ TPHCM. Chiến thắng này giúp đội nữ TPHCM giữ được ngôi đầu bảng, họ có 6 điểm sau hai lượt trận toàn thắng.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 9/9, thuộc giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, cựu vô địch Than Khoáng Sản Việt Nam thắng đội bóng trẻ TPHCM 2, với tỷ số sát nút 1-0.