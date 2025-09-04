Khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Ở trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN), Thái Nguyên T&T với nhiều gương mặt nổi trội, đặc biệt là Bích Thùy, chủ động chơi tấn công. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Than KSVN ở phút thứ 6, Bích Thuỳ bứt tốc rồi tung sút xa tuyệt đẹp, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh.

Giải khai mạc chiều 4/9 (Ảnh: VFF).

Đến phút 17, khi đội bóng ngành than vẫn chưa tìm được bàn thắng, thì họ đã nhận thêm một bàn thua nữa. Bích Thùy chuyền bóng thuận lợi cho Ngọc Minh Chuyên tung cú dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Sau hai bàn thua, Than KSVN chơi đầy quyết tâm. Tuy nhiên, phải đến phút 37, Than KSVN mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau cú đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN rất kịch tính (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, Than KSVN chủ động gia tăng sức ép lên phần sân của Thái Nguyên T&T. Từ một đường tấn công ở phút 52, Trúc Hương đã có cú dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 2-2 cho Than KSVN.

Trong khi đó, trên sân trung tâm PVF, đội nữ Hà Nội có chiến thắng sát nút 1-0 trước CLB Hà Nam. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này được thực hiện bởi Nguyễn Thị Hoa ở phút thứ 8.

Ngày mai (5/9), giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, tiếp tục với cặp đấu của đương kim vô địch TPHCM gặp đội trẻ TPHCM 2.