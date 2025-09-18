Đội TPHCM bất ngờ mất ngôi đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Toàn thắng sau 3 trận đầu giải, nên đội TPHCM được đánh giá cao hơn so với Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN), nhưng bất ngờ lại xảy ra. Khi thế trận có phần ngang ngửa, thì từ pha mất bóng của Huỳnh Như ở giữa sân, tạo cơ hội cho Than KSVN phản công.

Đội nữ TPHCM (áo đỏ) nhận thất bại đầu tiên tại giải VĐQG 2025 (Ảnh: VFF).

Nguyễn Thị Vạn chuyền bóng rất chính xác, loại hết các cầu thủ phòng ngự của đội TPHCM, để Trúc Hương bứt tốc trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Thu Em, ghi bàn giúp Than KSVN dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải chơi chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. Phút 39, từ một pha tấn công nhanh, Thúy Hằng tung cú sút căng, nhưng thủ môn Thu Em của TPHCM đã xuất sắc cản phá.

Sang hiệp 2, Đội nữ TPHCM gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành, nên họ chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi tạm mất ngôi đầu bảng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, về tay đội nữ Hà Nội. Còn ở cặp đấu khác diễn ra trong ngày 18/9, Thái Nguyên T&T thắng Phong Phú Hà Nam 2-1.