Đội Thái Nguyên T&T thắng chật vật ở trận đấu sớm giải bóng đá nữ quốc gia

Trước đối thủ dưới cơ hoàn toàn, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù đội TPHCM 2 phòng ngự số đông, nhưng ở phút 18, Thái Nguyên T&T vẫn kịp có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng (Ảnh: VFF).

Đường chuyền ngang của Mỹ Anh đưa bóng đến vị trí của Lò Thị Hoài, để cô bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thái Nguyên T&T.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh tiếp tục ép sân. Ngược lại, dù bị dẫn bàn nhưng đội TPHCM 2 không dám tràn lên tấn công.

Đó là kịch bản gần như xuyên suốt kể từ đầu giải đến giờ. Trước Thái Nguyên T&T, đội TPHCM 2 cũng tiếp tục triển khai thế trận tương tự, đó là phòng ngự với số đông và họ chấp nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1.

Thắng trận này, Thái Nguyên T&T tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, với 8 điểm. Dù vậy, Thái Nguyên T&T đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ một trận.