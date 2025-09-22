Đội Hà Nội vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Trận “chung kết” lượt đi giữa hai đội nữ TPHCM và Hà Nội diễn ra rất gay cấn. Phút thứ 9, tiền đạo Vũ Thị Hoa đã đột phá vào khu vực cấm địa của đội TPHCM, rồi dứt điểm ghi bàn giúp đội nữ Hà Nội mở tỷ số 1-0.

Đội nữ Hà Nội (áo vàng) vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2025 (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, đội nữ TPHCM dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu được 5 phút, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi phải nhận thêm bàn thua.

Trong pha bóng này, Thùy Trang phạm lỗi với Thanh Nhã bên phía đội Hà Nội trong vòng cấm địa, dẫn đến quả phạt 11m mà đội nữ TPHCM phải chịu. Tiền đạo kỳ cựu Hải Yến sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nữ Hà Nội.

Huỳnh Như ghi 2 bàn, giúp đội nữ TPHCM giành lại một điểm trước đội nữ Hà Nội (Ảnh: VFF).

Ở thế bị dồn vào chân tường, giá trị của cựu binh Huỳnh Như được chứng tỏ một cách thuyết phục. Phút 60, Thùy Trang nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào giữa, để Huỳnh Như lao vào đệm bóng chính xác, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội TPHCM.

Đến phút 72, lại là Huỳnh Như tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho đội nữ TPHCM. Hòa trận này, đội nữ Hà Nội có 11 điểm, họ vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. TPHCM đứng nhì với 10 điểm.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong chiều nay, đội Than Khoáng Sản Việt Nam hòa Phong Phú Hà Nam 0-0.