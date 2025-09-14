Đội Hà Nam hòa thất vọng tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Đội nữ Hà Nam được đánh giá cao hơn đội bóng trẻ TPHCM 2. Đoàn quân của HLV Khánh Thu tổ chức tấn công khá ổn ở hai trận đấu vừa qua, nhưng khâu săn bàn yếu là nguyên nhân chính khiến cho họ phải nhận hai trận thua sát nút với cùng tỷ số 0-1 trước đó.

Hà Nam (áo đỏ) hòa không bàn thắng với đội nữ TPHCM 2 (Ảnh: VFF).

Trước đội bóng yếu TPHCM 2, nên trận đấu chiều nay (14/9) là dịp để đội Hà Nam chỉnh lại “thước ngắm”.

Các cầu thủ Hà Nam thi đấu chủ động hơn, kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, đội TPHCM 2 quyết chơi phòng thủ và họ gây rất nhiều khó khăn cho đối phương.

Cũng phải nói thêm rằng các chân sút của đội nữ Hà Nam khá nôn nóng trong các pha xâm nhập khu vực 16m50 của đội TPHCM 2. Họ cũng thiếu các pha dứt điểm chính xác, nên các cơ hội ăn bàn trôi qua một cách đáng tiếc. Đội nữ Hà Nam đành chấp nhận trận hòa đầy thất vọng với tỷ số 0-0.

Hòa trận này, Đội nữ Hà Nam tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, khi họ chỉ có một điểm giống như đội TPHCM 2.