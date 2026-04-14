Đoàn Văn Hậu nhận án treo giò ở V-League

Trong chuyến làm khách trước PVF-CAND tại vòng 18 V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội dù thi đấu lấn lướt nhưng đã bị đối thủ cầm chân với tỉ số hòa 1-1. Tuy nhiên, kết quả này chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với thầy trò HLV Mano Polking.

Bước ngoặt gây lo lắng thực sự đến ở phút thứ 39 của trận đấu, khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt lên bóng của đối phương.

Theo quy định của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đối với những giải đấu có tổng số từ 16 trận trở lên, bất kỳ cầu thủ nào nhận đủ 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau sẽ bị cấm thi đấu ngay trận kế tiếp.

Đoàn Văn Hậu bị treo giò 1 trận vì nhận đủ 3 thẻ vàng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Như vậy, theo đúng lộ trình kỷ luật, Đoàn Văn Hậu sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách của CLB Công an Hà Nội trước CLB Công an TPHCM tại vòng 19 V-League.

Trong bối cảnh đội hình của CLB Công an Hà Nội đang cần sự ổn định cao nhất, sự vắng mặt của hậu vệ sinh năm 1999 chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành lối chơi của toàn đội.

Đoàn Văn Hậu đang đem lại sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của CLB Công an Hà Nội. Sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, hậu vệ này đã có màn tái xuất đầy mạnh mẽ. Trong 8 vòng đấu gần nhất tại V-League, anh luôn là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Mano Polking với việc ra sân chính thức và thi đấu trọn vẹn 90 phút qua các trận.

Sự hiện diện của Văn Hậu giúp hành lang trái của đội bóng trở nên cực kỳ kiên cố. Anh sở hữu tỉ lệ thắng tranh chấp lên tới 57% và đặc biệt là khả năng không chiến đạt mức 74% thành công.

Không dừng lại ở đó, trung bình mỗi trận, cầu thủ sinh năm 1999 có tới 8,4 lần thu hồi bóng và thực hiện 1,4 pha phá bóng giải nguy. Những thống kê này đã khẳng định vai trò của Văn Hậu trong việc hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới cũng như khả năng đánh chặn từ xa.

Việc thiếu vắng Văn Hậu ở vòng đấu tới sẽ đặt ra bài toán hóc búa cho chiến lược gia người Brazil. Hành lang cánh trái, vốn là nơi xuất phát của nhiều đợt tấn công nguy hiểm, nay sẽ bị khuyết một vị trí trọng yếu. HLV Mano Polking sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để tìm ra phương án thay thế xứng tầm nhằm khỏa lấp khoảng trống mà người cầu thủ sinh năm 1999 để lại.