Màn trình diễn đẳng cấp của Hoàng Hên ở vòng 18 V-League

Tối 12/4, trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp đón đội khách Hà Tĩnh ở vòng 18 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà phải thắng nếu muốn tiếp tục cuộc đua top 3 với các đội xếp trên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ Hà Nội tràn lên tấn công. Tuy nhiên họ suýt phải nhận bàn thua ở phút 14, khi Đức Việt của Hà Tĩnh đệm bóng từ khoảng 16m, đánh bại Quan Văn Chuẩn. May mắn cho đội chủ nhà là bóng đi trúng cột dọc.

Phút 25, đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc và Hoàng Hên đã có pha treo bóng tốt để Xuân Mạnh bật cao đánh đầu ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Phút 45+4, trọng tài rút thẻ đỏ với pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm của Thành Chung. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà khi công nghệ VAR xác nhận trước đó cầu thủ Hà Tĩnh đã để bóng chạm tay.

Thoát khỏi cảnh phải thi đấu thiếu người, Hoàng Hên cùng đồng đội tiếp tục khiến hàng thủ của CLB Hà Tĩnh chao đảo bằng những pha xử lý bóng thông minh.

Phút 66, sau 1 loạt kỹ năng loại bỏ hàng thủ đối phương, Hoàng Hên nhẹ nhàng đá bóng vào khung thành trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Bàn thắng của tiền vệ Hà Nội FC như giải tỏa áp lực cho các đồng đội sau tấm thẻ đỏ hụt của Thành Chung ở cuối hiệp 1.

HLV Harry Kewell tỏ rõ sự hài lòng khi chứng kiến trò cưng ghi bàn thắng đẳng cấp vào lưới CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Phút 72, Hoàng Hên tiếp tục có pha chọc khe thông minh, để Hai Long thoát xuống phá bẫy việt vị, thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Da Silva đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối trận, Luiz Fernando cũng có pha chọc thủng lưới CLB Hà Tĩnh tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trước đó.

Việc ghi dấu giày vào cả 3 bàn thắng trong một trận đấu quan trọng là minh chứng rõ nét nhất cho phong độ đỉnh cao của Hoàng Hên. Giới chuyên môn đã không ngần ngại dành cho anh điểm 10 tuyệt đối cho sự bền bỉ, nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm sắc bén.

Với chiến thắng này, Hà Nội FC hiện có 30 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, kém đội đứng thứ 3 là Ninh Bình 4 điểm.