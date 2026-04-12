Hoàng Hên ghi bàn, Hà Nội FC tiếp mạch thăng hoa ở V-League

Thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội), trước đối thủ yếu hơn là Hà Tĩnh, Hà Nội FC không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên có trận đấu xuất sắc (Ảnh: Quyết Thắng).

Dù vậy, Hà Nội FC cũng suýt phải nhận bàn thua trong hiệp một. Phút 14, Đức Việt của Hà Tĩnh đệm bóng từ khoảng 16m, làm bó tay thủ môn Quan Văn Chuẩn bên phía Hà Nội FC. May cho đội chủ nhà là bóng lại dội trúng cột dọc.

Sau đó, Hà Nội FC chơi tốt hơn, họ có bàn mở tỷ số ở phút 25. Trong pha bóng này, Hoàng Hên chuyền bóng rất tốt từ cánh phải, Xuân Mạnh bật cao hơn hàng thủ Hà Tĩnh, đánh đầu ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Hà Nội FC thoát thẻ đỏ ở cuối hiệp một (Ảnh: Quyết Thắng).

Phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC đẩy ngã tiền đạo Atshimene Charles bên phía đội khách, trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Trọng tài Ngô Duy Lân phạt thẻ đỏ Thành Chung.

May cho trung vệ này nói riêng và Hà Nội FC nói chung, trước đó bóng đã chạm tay cầu thủ đội Hà Tĩnh. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã hủy tấm thẻ đỏ này.

Hai Long cũng có trận đấu xuất sắc (Ảnh: Quyết Thắng).

Sang hiệp hai, thế chủ động vẫn thuộc về Hà Nội FC. Phút 66, Hai Long đi bóng xuống sát biên ngang, anh chuyền ngược lại, Da Silva làm tường cho Hoàng Hên.

Cầu thủ nhập tịch này làm động tác giả loại hai hậu vệ đội khách, loại luôn thủ môn đối phương, trước khi Hoàng Hên nhẹ nhàng đá bóng vào khung thành trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

HLV Harry Kewell đang thành công cùng Hà Nội FC (Ảnh: Quyết Thắng).

Đến phút 72, Da Silva trực tiếp đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC, sau đường chuyền đẹp của Hai Long.

Thắng trận này, Hà Nội FC có 30 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, kém đội đứng thứ 3 là Ninh Bình 4 điểm.