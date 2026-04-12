Đình Bắc ghi bàn cho CLB CAHN, CLB Ninh Bình giành 3 điểm

Trận đấu giữa CLB CAHN và PVF-CAND diễn ra khá hấp dẫn. Hai đội quá hiểu nhau, nên CLB CAHN dù dẫn đầu bảng, vẫn gặp nhiều khó khăn trước đội cuối bảng PVF-CAND.

Đình Bắc dẫn dắt hàng tấn công của CLB CAHN (Ảnh: CLB CAHN).

Bóng mới lăn 6 phút, PVF-CAND đã chọc thủng lưới CLB CAHN. Trong pha bóng này, Thanh Nhàn chuyền bóng từ cánh trái cho Thái Bá Đạt đá nối vào lưới CLB CAHN.

Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, xác định Thanh Nhàn việt vị trước khi chuyền bóng cho Thái Bá Đạt. Chính vì thế, bàn thắng không được công nhận.

Sau đó không lâu, CAHN có bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, Quang Hải nhả bóng cho Đình Bắc. Cầu thủ này sút bóng từ khoảng 18m, thủ môn Phí Minh Long của PVF-CAND mắc sai lầm, để bóng tuột khỏi tầm với, giúp CLB CAHN có bàn thắng dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, PVF-CAND chơi đầy nỗ lực. Phút 54, họ có bàn san bằng tỷ số. Trong pha bóng này, Xuân Bắc lao xuống phá bẫy việt vị của đối phương, anh đón bóng gọn gàng, đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip.

Đình Bắc ghi bàn trong trận đấu này (Ảnh: CLB CAHN).

Cú sút đầu tiên của Xuân Bắc bị thủ thành bên phía CLB CAHN đẩy ra. Nhưng cũng chính Xuân Bắc đá bồi, ghi bàn ấn định kết quả hòa 1-1.

Hòa trận này, CLB CAHN giữ vững ngôi đầu bảng với 45 điểm sau 18 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm. Còn PVF-CAND có 13 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng một điểm.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong tối nay (12/4) tại vòng 18 LPBank V-League 2025-2026, Ninh Bình giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Becamex TPHCM, trên sân Gò Đậu (TPHCM).

Geovane ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình ở phút 36, sau tình huống đá phạt đền thành công. Đến phút 55, Hồ Tấn Tài đánh đầu từ pha đá phạt góc của đồng đội, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà Becamex TPHCM.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, Văn Thuận đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Ninh Bình.

Thắng trận này, Ninh Bình có 34 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội nhì bảng Thể Công Viettel 4 điểm.