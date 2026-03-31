Djokovic không tham dự Monte Carlo Masters 2026

Novak Djokovic bị loại sớm ở Indian Wells Masters 2026 và không tham dự Miami Open 2026. Ngày hôm qua (30/3), Nole thông báo không dự giải ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters ở Monaco.

Với việc rút lui đầy bất ngờ, Djokovic chưa thể hướng đến lần thứ ba vô địch Monte Carlo Masters. Trong sự nghiệp của mình, Djokovic vô địch nhiều giải ATP Masters 1000 từ 3 lần trở lên như Indian Wells Masters (5), Miami Open (6), Madrid Open (3), Rome Masters (6), Canadian Open (4), Cincinnati Open (3), Thượng Hải Masters (4) và Paris Masters (7).

Dù vừa bị tụt xuống số 4 thế giới và liên tục bỏ các giải đấu lớn, Djokovic vẫn tự tin về dự định tương lai: "Tôi muốn giành thêm ít nhất một danh hiệu Grand Slam nữa, đồng thời duy trì thể trạng và tiếp tục thi đấu trong nhiều năm tới.

Ngoài ra, còn rất nhiều điều tôi muốn tham gia và thu được thành công. Tôi rất háo hức muốn thấy tương lai sẽ ra sao và cũng muốn chứng kiến điều đó với tư cách một tay vợt đang thi đấu".

Theo dự đoán của báo giới châu Âu, Djokovic sẽ tái xuất ở Madrid Open và Rome Masters - hai giải đấu ATP Masters 1000 sân đất nện, nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Roland Garros vào cuối tháng 5.