Jannik Sinner sáng cửa vô địch Miami Open, gây áp lực lên Alcaraz

Sau khi vô địch Indian Wells Masters 2026, Jannik Sinner đang gây ấn tượng mạnh ở Miami Open 2026. Ngôi sao người Italy đánh bại Alexander Zverev 6-3, 7-6 ở bán kết ngày 28/3 và tiến vào trận chung kết gặp Jiri Lehecka - người vừa thắng 6-2, 6-2 trước Arthur Fils ở trận bán kết còn lại.

Chiến thắng trước Alexander Zverev là trận thắng bán kết thứ 4 liên tiếp tại Miami Open, giúp Sinner kéo dài chuỗi 32 set thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000.

Quan trọng hơn, Sinner đang tiến gần đến chức vô địch hai giải ATP Masters 1000 liên tiếp tại Mỹ năm nay. Với 12.050 điểm ATP hiện tại, Sinner đang rút ngắn khoảng cách với Carlos Alcaraz xuống còn 1.190 điểm. Nếu vô địch Miami Open 2026, Sinner sẽ sở hữu 12.400 điểm.

Jannik Sinner có được tâm lý thuận lợi trước khi bước vào mùa giải đất nện vào tháng 4. Alcaraz phải bảo vệ 1.000 điểm từ chức vô địch Monte Carlo Masters năm ngoái và nếu thi đấu tốt, Sinner hoàn toàn có thể soán ngôi số một thế giới của Alcaraz sau giải đấu ATP Masters 1000 tại Monaco.

Năm ngoái, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, anh vắng mặt ở hàng loạt giải đấu quan trọng như Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Open và khi tái xuất, ngôi sao người Italy giành ngôi á quân Rome Masters, Roland Garros.

Về phần mình, Carlos Alcaraz phải bảo vệ 4.300 điểm khi năm ngoái anh vô địch các giải đấu Monte Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros, cùng ngôi á quân Barcelona Open. Sau kết quả không tốt ở Indian Wells Masters và Miami Open, Alcaraz đối mặt nguy cơ mất vị trí đỉnh bảng ATP ở mùa giải sân đất nện năm nay.