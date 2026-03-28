Sinner kéo dài chuỗi thăng hoa, vào chung kết Miami Open

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu ATP Masters 1000 thứ hai liên tiếp tại Miami, sau khi đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-3, 7-6(4) trong trận bán kết diễn ra vào sáng 28/3. Chiến thắng này không chỉ đưa Sinner vào trận chung kết Miami Open lần thứ tư trong sự nghiệp mà còn kéo dài chuỗi set thắng liên tiếp của anh tại các giải ATP Masters 1000 lên con số 32 ấn tượng.

“Đến đây và cố gắng chơi thứ quần vợt tốt nhất, đó là mục tiêu chính của tôi. Được đứng ở đây một lần nữa, trong trận chung kết, có ý nghĩa rất, rất lớn với tôi”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Jannik Sinner đã thắng 32 set liên tiếp tại các giải Masters 1000 (Ảnh: Getty).

Hạt giống số 2 hiện chỉ còn cách một chiến thắng để trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 hoàn tất cú đúp Sunshine Double (vô địch cả Indian Wells và Miami). Đối thủ của anh trong trận tranh ngôi vương sẽ là Jiri Lehecka, người đã có lần đầu tiên vào chung kết Masters 1000 sau khi vượt qua Arthur Fils với tỷ số 6-2, 6-2.

Chiến thắng trước Zverev tiếp tục khẳng định sự vượt trội của Sinner trong những lần đối đầu gần đây. Tay vợt người Ý đã thắng 7 lần liên tiếp trước Zverev, trong đó có 2 lần ở mùa giải này, bao gồm cả trận bán kết BNP Paribas Open hồi đầu tháng. Sinner hiện đang dẫn 8-4 trong loạt đối đầu.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn. Anh ấy chơi thứ quần vợt tuyệt vời, nên tôi đã giao bóng rất tốt ở cuối trận, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng. Tôi rất hạnh phúc và điều này có ý nghĩa lớn với tôi”, Sinner nhận định.

Trong set đấu đầu tiên, Sinner phải cứu một break-point ở game thứ ba nhưng ngay sau đó đã tận dụng sự sa sút trong khả năng giao bóng một của Zverev để bẻ game, vươn lên dẫn 3-1. Sang set hai, Zverev đã chơi quyết tâm hơn, cứu hai break-point quan trọng ở tỷ số 4-4, 15/40. Tuy nhiên, Sinner vẫn giữ được sự bình tĩnh, bảo vệ game giao bóng và kéo trận đấu vào loạt tie-break. Tại đây, anh vượt lên dẫn 5/4 sau pha smash hỏng của Zverev, qua đó giành lợi thế quyết định.

Khả năng giao bóng là chìa khóa giúp Sinner kiểm soát trận đấu. Anh giành 79% điểm khi giao bóng một (45/57), tung ra 15 cú ace so với 5 của đối thủ. Tay vợt người Ý cũng thể hiện bản lĩnh khi cứu cả hai break point đối mặt, đồng thời tận dụng thành công 1/4 cơ hội bẻ game.

Sinner bước vào trận chung kết với thành tích đối đầu 3-0 trước Lehecka, trong đó lần gặp gần nhất là chiến thắng sau hai set tại Roland Garros năm ngoái. Nếu lên ngôi vô địch, Sinner có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 1.540 điểm so với tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz, do anh không phải bảo vệ điểm số nào trên bảng xếp hạng năm nay.

Về phía Zverev, dù không thể vào chung kết Miami lần đầu tiên kể từ năm 2018, anh vẫn sẽ vượt qua Novak Djokovic để trở lại vị trí số 3 trên bảng xếp hạng ATP vào tuần tới sau hành trình vào bán kết tại Nam Florida.