Sinner áp sát Alcaraz, Djokovic bị đẩy xuống số 4 thế giới

Chức vô địch Miami Open 2026 sáng 30/3 giúp Jannik Sinner hoàn tất hai danh hiệu Indian Wells Masters và Miami Open tại Mỹ năm nay. Ngôi sao người Italy giành 1.000 điểm trọn vẹn và không thua một set nào trong cả hai giải ATP Masters 1000.

Jannik Sinner có 12.400 điểm, chỉ còn kém Carlos Alcaraz hơn 1.000 điểm. Đây là bước đệm giúp Sinner tiến gần đến việc soán ngôi số một của Alcaraz ở Monte Carlo Masters 2026 khi anh không phải bảo vệ điểm số, còn Alcaraz là đương kim vô địch giải ATP Masters 1000 ở Monaco.

Về phần mình, Alcaraz trả giá cho việc bị loại sớm ở Miami Open khi không thể gia tăng cách biệt, dù vẫn giữ ngôi số một với 13.590 điểm. Trước đó, ngôi sao người Tây Ban Nha bị loại ở bán kết Indian Wells Masters dưới tay Daniil Medvedev.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Alcaraz lên tiếng chúc mừng Sinner: "Chúc mừng Jannik Sinner cùng đội ngũ của mình đã giành cú đúp danh hiệu đầy ý nghĩa tại Mỹ".

Biến động đáng chú ý nhất trong nhóm đầu đến từ Alexander Zverev. Tay vợt người Đức tăng một bậc lên hạng 3, chính thức đẩy Novak Djokovic xuống vị trí thứ 4 sau khi tay vợt Serbia bị trừ tới 650 điểm do không dự Miami Open.

Jiri Lehecka cũng có sự thăng tiến đáng chú ý nhờ vị trí á quân Miami Open, anh bỏ túi thêm 640 điểm, nhảy vọt 8 bậc lên hạng 14, đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp. Felix Auger-Aliassime và Frances Tiafoe tiếp tục cải thiện vị trí ở top 20 nhờ tiến sâu ở Miami Open 2026.