Medvedev thắng De Minaur, vào bán kết Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu dự kiến bán kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 11/10 Novak Djokovic - Valentin Vacherot (15h) Daniil Medvedev - Arthur Rinderknech (18h30)

Medvedev đã ghi dấu ấn với chiến thắng thứ 50 trước các đối thủ trong Top 10, khi anh đánh bại hạt giống số 7 De Minaur để giành quyền vào bán kết Thượng Hải Masters. Đây là lần thứ hai trong mùa giải, tay vợt người Nga lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000.

Trong trận đấu căng thẳng kéo dài 1 giờ 53 phút, Medvedev đã thể hiện bản lĩnh vượt trội trước De Minaur, người đang có phong độ không tốt. Tay vợt 29 tuổi đã giành nhiều hơn đối thủ người Australia 11 điểm winner (27-16), mắc ít hơn hai lỗi đánh hỏng (25-27) và đặc biệt, anh đã thắng 15 trong số 16 điểm giao bóng một ở set thứ hai.

Medvedev thi đấu ổn định tại trận tứ kết Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi đã rất mệt mỏi. Tôi biết rằng khi đối đầu với Alex, cũng giống như trận đấu với Learner, chúng tôi sẽ có những game kéo dài. Tôi nghĩ có ba hoặc bốn game đấu, chúng tôi đã chơi như vậy. Hôm nay là một ngày dài, nhưng tôi hài lòng với cách mình thể hiện”, Medvedev chia sẻ sau trận đấu.

“Tôi thực sự đã kiểm soát trận đấu trong những khoảnh khắc quan trọng, đánh bóng rất tốt và gây áp lực lên đối thủ. Set thứ hai rất căng thẳng nhưng tôi đã tìm lại được phong độ tốt nhất vào cuối trận. Tôi thực sự hài lòng với phong độ của mình”, tay vợt người Nga nói thêm.

Medvedev đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ Rome vào tháng 5/2023. Đối thủ tiếp theo của anh ở bán kết sẽ là Arthur Rinderknech. Trước đó trong mùa giải năm nay, Medvedev đã lọt vào bán kết tại Indian Wells nhưng để thua Holger Rune.

Tay vợt từng vô địch Thượng Hải năm 2019 đã có 50 lần lọt vào bán kết các giải đấu trên mặt sân cứng, với 18 trong số 20 danh hiệu của anh đến từ mặt sân này. Để có thể giành danh hiệu thứ 21, anh đã phải nỗ lực hết mình tại Thượng Hải, bao gồm cả trận đấu ba set đầy kịch tính trước Learner Tien ở vòng bốn.

Về phía De Minaur, anh rời Thượng Hải với vị trí thứ 7 trong cuộc đua ATP Live Race To Turin. Nhà vô địch ATP 10 lần đang hơn người xếp thứ 10, Felix Auger-Aliassime, 640 điểm. Medvedev dẫn trước 8-4 trong loạt trận đối đầu với De Minaur, tay vợt hạng 7 thế giới đang hướng tới mục tiêu tranh tài tại ATP Finals mùa giải thứ hai liên tiếp.