Djokovic bất ngờ để thua tay vợt hạng 204 thế giới

Một cú sốc lớn đã xảy ra tại Thượng Hải Masters khi tay vợt người Monaco, Valentin Vacherot, tiếp tục hành trình ấn tượng của mình bằng việc đánh bại nhà vô địch 4 lần Novak Djokovic để giành quyền vào trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ đưa Vacherot vào lịch sử giải ATP Masters 1000 mà còn tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng chú ý nhất của mùa giải.

Vacherot tiếp tục duy trì đà thăng hoa rực rỡ tại Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước Djokovic, tay vợt hạng 204 theo bảng xếp hạng ATP đã trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng lọt vào chung kết một giải ATP Masters 1000 kể từ năm 1990. Vacherot đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc xuyên suốt trận đấu, tận dụng triệt để những vấn đề về thể lực của Djokovic, người đã phải nhờ đến sự chăm sóc của chuyên gia vật lý trị liệu hai lần trong set đầu tiên vì đau lưng dưới.

Vacherot đã có một màn trình diễn giao bóng ấn tượng, giành được 78% (28/36) điểm từ cú giao bóng một, qua đó ghi dấu chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp trước tay vợt số 5 thế giới Djokovic. Đến Thượng Hải với tư cách là người thay thế để tham dự vòng loại, tay vợt 26 tuổi này sẽ đối đầu với người anh họ Arthur Rinderknech hoặc Daniil Medvedev để tranh cúp vô địch.

Thành tích xuất sắc tại Thượng Hải đã giúp Vacherot đảm bảo vị trí trong Top 100 lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Holger Rune ở tứ kết. Giờ đây, anh tăng 146 bậc lên vị trí thứ 58 trên bảng xếp hạng ATP cập nhật. Vacherot là tay vợt thứ 6 trong thế kỷ 21 lọt vào trận chung kết ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp tại một giải Masters 1000, và là người đầu tiên kể từ Alejandro Davidovich Fokina tại Monte Carlo 2022.

Djokovic được chuyên gia chăm sóc y tế tại trận bán kết Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

Trong cuộc đối đầu đầu tiên, Vacherot đã thể hiện bản lĩnh thép khi không hề nao núng trước áp lực từ Djokovic, ngay cả khi tay vợt người Serbia gặp vấn đề về thể lực. Anh ghi tới 23 điểm winner so với 9 điểm của Djokovic và giữ vững tâm lý ngay cả khi đối mặt với nguy cơ bị bẻ game đấu cuối cùng.

Mặc dù Djokovic liên tục gây sức ép lên Vacherot, nhưng cựu số một thế giới đã không thể giành thêm một chiến thắng đáng nhớ tại giải đấu mà anh gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết nóng ẩm. Djokovic đã phải điều trị chấn thương lưng dưới khi đang bị dẫn 3-4 ở set đầu tiên và ngay lập tức bị bẻ giao bóng ở game tiếp theo khi anh phải di chuyển đầy thận trọng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Vacherot vẫn chưa hoàn thành. Khi Djokovic dường như di chuyển tự do hơn trong set hai, tay vợt người Monaco đã kiểm soát thế trận để giành chiến thắng chung cuộc. Vacherot thi đấu chắc chắn với những cú đánh từ cả hai cánh và thực hiện cú đánh trả quyết định ở game thứ 9 để có break, tạo bước ngoặt cho set đấu.