Djokovic đối đầu Alcaraz tại bán kết US Open

Novak Djokovic đã vượt qua thử thách mang tên Taylor Fritz tại US Open để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục. Tay vợt người Serbia đã tận dụng triệt để những cơ hội bị bỏ lỡ của đối thủ người Mỹ để giành chiến thắng chung cuộc.

Tay vợt 38 tuổi người Serbia từng 4 lần đăng quang tại New York, anh đã đánh bại tay vợt á quân năm ngoái với tỷ số 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Chiến thắng này nâng thành tích đối đầu hoàn hảo của Djokovic trước Fritz lên 11-0.

Djokovic đã san bằng kỷ lục 14 lần vào bán kết US Open của Jimmy Connors (Ảnh: Getty).

Fritz chắc chắn sẽ tiếc nuối khi chỉ chuyển hóa thành công 2/13 break-point, bỏ lỡ tới 9 break-point đầu tiên. Djokovic thừa nhận trận đấu "vô cùng sít sao" và cho rằng anh đã may mắn khi cứu được một số break-point quan trọng trong set hai.

"Đây thực sự là trận đấu của bất kỳ ai. Tôi nghĩ mình đã may mắn khi cứu được một số break-point quan trọng trong set hai. Tôi nghĩ trong phần lớn set hai và set ba, anh ấy là tay vợt chơi tốt hơn. Trong những trận đấu kiểu này, một vài điểm số sẽ quyết định người chiến thắng", Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Sau những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở các vòng đầu và nhiều lần cần đến sự chăm sóc y tế, Djokovic đã dần lấy lại phong độ đỉnh cao trong hai tuần qua. Anh sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz trong một trận bán kết được mong chờ. Djokovic hiện đang dẫn trước Alcaraz 5-3 trong loạt trận đối đầu, bao gồm cả hai chiến thắng gần nhất. Trận đấu vào 5/9 sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt này chạm trán nhau tại Flushing Meadows.

Trận đấu tứ kết chứng kiến nhiều khoảnh khắc kịch tính, đặc biệt là khi Fritz liên tục bỏ lỡ các cơ hội bẻ game. Trong set hai, Fritz đã có ba break-point liên tiếp khi Djokovic giao bóng ở tỷ số 5-4, nhưng sau khi chuyển hóa thành công break-point thứ hai, anh lại mắc lỗi giao bóng kép ở game tiếp theo, trả lại lợi thế cho Djokovic. Tay vợt người Serbia sau đó đã kết thúc set đấu, dập tắt hy vọng của Fritz về một chiến thắng đầu tiên trước anh.

Kịch tính tiếp tục leo thang ở set ba khi Djokovic để mất giao bóng ở game thứ tư. Tay vợt người Serbia tỏ ra bực bội không chỉ với sức ép từ Fritz mà còn với đám đông cuồng nhiệt ở New York, những người đã hò reo khi anh bỏ lỡ những cú giao bóng đầu tiên. Djokovic thậm chí đã phải cầu xin trọng tài chính Damien Dumusois kiểm soát đám đông tốt hơn.

Fritz thi đấu không tốt ở những thời điểm quan trọng của trận đấu (Ảnh: Getty).

Set thứ tư diễn ra căng thẳng, với Fritz thi đấu đầy tự tin bằng những cú thuận tay mạnh mẽ. Tuy nhiên, một pha giao bóng cẩu thả ở tỷ số 4-5 đã khiến anh mất cơ hội giành set quyết định. Fritz mắc lỗi giao bóng kép ở điểm quyết định thứ ba của Djokovic, chấm dứt trận đấu kéo dài 3 giờ 24 phút.

"Set đấu cuối cùng thật căng thẳng. Thật khó khăn cho Taylor khi phải kết thúc với một lỗi giao bóng kép, anh ấy không đáng bị như vậy, nhưng đây là một trận đấu tuyệt vời và một giải đấu tuyệt vời cho anh ấy", Djokovic nói.

Djokovic cũng chia sẻ về cảm giác của mình trong trận đấu: "Hôm nay tôi không cảm thấy mình chiếm ưu thế ở cuối sân. Trong nhiều game giao bóng, tôi cố gắng giữ vững phong độ, chiến đấu cho từng quả bóng. Taylor rất quyết tâm, luôn bám sát vạch. Thật không dễ để đối đầu với anh ấy. Cuối cùng, chiến thắng mới là điều quan trọng, và tôi thực sự tự hào về sự chiến đấu của mình, và tôi luôn hết lòng vì môn thể thao này. Tôi vẫn đang tận hưởng nó”.

Sau khi bắt tay Fritz và trọng tài chính, Djokovic đã trình diễn điệu nhảy K-pop "Soda Pop" đang gây sốt, giải thích rằng điệu nhảy này dành tặng con gái anh, Tara, người đang đón sinh nhật lần thứ tám.

Với chiến thắng này, Djokovic đã san bằng kỷ lục 14 lần vào bán kết US Open của Jimmy Connors. Anh đã vô địch giải đấu này vào các năm 2011, 2015, 2018 và 2023.