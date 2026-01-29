Djokovic thừa nhận không xứng đáng vào bán kết Australian Open 2026

Novak Djokovic giành vé vào bán kết Australian Open 2026 ngày 28/1 khá may mắn, khi Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương trong lúc đang dẫn trước với tỷ số 6-4, 6-3, 1-3.

Trước đó, tại vòng 4 Australian Open 2026, Djokovic cũng không phải thi đấu và đoạt vé đi tiếp vì tay vợt người CH Séc Jakub Mensik rút lui vì chấn thương.

Djokovic may mắn vượt qua Lorenzo Musetti (Ảnh: ATP).

Musetti đã thi đấu đầy biến hóa, liên tục làm Djokovic lúng túng bằng những cú đánh cắt, đổi nhịp và lên lưới tinh tế. Tay vợt người Italy thắng 6-4, 6-3 trong 2 set đầu. Djokovic vùng lên để dẫn 3-1 sau 4 game ở set 3, nhưng chấn thương khiến Lorenzo Musetti quyết định bỏ cuộc.

Sau trận đấu, Novak Djokovic thẳng thắn thừa nhận: "Lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp về nhà rồi. Tôi không cảm nhận được trái bóng trong hai set đầu. Musetti chơi hay hơn tôi rất nhiều.

Tôi rất tiếc cho Lorenzo, cậu ấy xứng đáng đi tiếp hơn tôi hôm nay. Tôi đã cực kỳ may mắn, thực sự là may mắn. Tôi sẽ cầu nguyện gấp đôi tối nay, để cảm ơn những gì đã xảy ra".

Tay vợt 23 tuổi Lorenzo Musetti liên tục không gặp may ở các giải đấu lớn. Ở chính cuộc đối đầu với Djokovic ở Roland Garros 2021, Musetti cũng dẫn Djokovic hai set trước khi bị chuột rút và đau lưng, rồi bỏ cuộc ở set 5.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, Djokovic được hỏi liệu việc phải bám đuổi Sinner và Alcaraz tại các giải Grand Slam lúc này có khiến anh liên tưởng đến giai đoạn đầu sự nghiệp, khi Nole phải đuổi theo Roger Federer và Rafael Nadal hay không. Djokovic ngay lập tức phản ứng.

Djokovic không hài lòng khi bị đánh giá thấp hơn Alcaraz và Sinner (Ảnh: ATP).

Djokovic phản bác: "Tôi đang đuổi theo Sinner và Alcaraz ư? Theo nghĩa nào? Nghĩa là tôi lúc nào cũng là người đuổi theo và không bao giờ là người bị bám đuổi phải không? Tôi thấy hơi thiếu tôn trọng khi tất cả bỏ qua những gì đã xảy ra ở quãng thời gian giữa, lúc tôi bắt đầu bám đuổi Nadal và Federer còn bây giờ là bám đuổi Alcaraz và Sinner.

Giữa hai giai đoạn đó, tôi có đến 15 năm thống trị các giải Grand Slam với 24 danh hiệu. Vậy nên, tôi nghĩ cần phải đặt điều đó vào đúng bối cảnh. Tôi không cảm thấy mình đang đuổi theo bất kỳ ai cả".

May mắn vượt qua vòng tứ kết, Djokovic sẽ chạm trán Jannik Sinner ở bán kết Australian Open 2026 vào 15h30 ngày 30/1. Trận bán kết còn lại giữa Alcaraz và Zverev sẽ diễn ra vào 10h30 cùng ngày.