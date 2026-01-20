Cựu số một thế giới đã thể hiện phong độ gần như hoàn hảo khi đánh bại Pedro Martinez với tỷ số áp đảo 6-3, 6-2, 6-2. Chiến thắng này không chỉ giúp Djokovic tiến vào vòng hai mà còn đưa anh cán mốc 100 trận thắng trong sự nghiệp tại Melbourne Park. Chủ nhân kỷ lục 10 lần vô địch Australian Open hiện đang hướng tới mục tiêu vượt qua kỷ lục 102 trận thắng của Roger Federer tại giải đấu này.

Djokovic cán mốc 100 chiến thắng tại Australian Open (Ảnh: Getty).

“Tôi có thể nói gì đây? Tôi thích âm thanh của con số đó. Trở thành 'centurion' (người chạm mốc 100) nghe thật tuyệt. Thật tuyệt khi đạt được cột mốc 100 theo cách này. Việc làm nên lịch sử là động lực rất lớn, đặc biệt trong 5-10 năm cuối sự nghiệp của tôi. Một khi đặt mình vào vị thế có thể tạo nên lịch sử, tôi càng có thêm cảm hứng để chơi thứ quần vợt tốt nhất”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Anh nói thêm: “Tôi đã rất may mắn khi sớm gặp được những người đã dạy dỗ và định hướng cho tôi đi con đường dài hơi trong sự nghiệp: không đốt cháy mình quá sớm và cố gắng thi đấu lâu nhất có thể. Tôi cảm thấy may mắn khi đến giờ vẫn có thể chơi ở đẳng cấp này”.

Theo thống kê, Djokovic hiện là tay vợt duy nhất có từ 100 chiến thắng trở lên tại ba giải Grand Slam khác nhau: Australian Open, Wimbledon và Roland Garros. Ở vòng hai, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt người Ý 23 tuổi Francesco Maestrelli, người đã vượt qua vòng loại và giành chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu chính một giải Grand Slam sau khi đánh bại Terence Atmane.

Bất chấp những dấu hỏi về thể lực sau hành trình vào bán kết US Open năm ngoái, Djokovic đã thể hiện sự sắc bén và linh hoạt đáng kinh ngạc. Trong lần đầu đối đầu với Pedro Martinez, cũng là trận đấu đầu tiên kể từ khi vô địch tại Athens hồi tháng 11, Djokovic kiểm soát hoàn toàn thế trận từ cuối sân và tung ra số cú đánh ghi điểm nhiều gấp hơn ba lần đối thủ người Tây Ban Nha (49 so với 14).

Djokovic thể hiện phong độ ấn tượng ở trận ra quân (Ảnh: Getty).

Tay vợt 38 tuổi người Serbia đã vào tới bán kết cả bốn giải Grand Slam mùa trước. Hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ 11 của anh có thể phụ thuộc vào khả năng chạm trán nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp Jannik Sinner ở bán kết.

Ở một diễn biến khác, Casper Ruud cũng dễ dàng giành vé vào vòng hai sau chiến thắng 6-1, 6-2, 6-4 trước Mattia Bellucci, qua đó có chiến thắng thứ 50 tại các giải Grand Slam. Hạt giống số 12 sẽ đối đầu Jaume Munar, sau khi tay vợt Tây Ban Nha vượt qua Dalibor Svrcina.

“Đây là sự khởi đầu hoàn hảo cho giải đấu này và sân đấu này có lẽ là một trong những sân tôi yêu thích nhất trên thế giới. Bầu không khí ở đây rất tuyệt và là cách khởi động không thể tốt hơn. Tôi rất háo hức được trở lại đây trong vài ngày tới”, Ruud chia sẻ về Margaret Court Arena. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến vợ mình, Maria, người đang chuẩn bị sinh em bé.