Australian Open 2026: Alcaraz hướng tới Career Grand Slam

Hạt giống số một đơn nam, Carlos Alcaraz, sẽ khởi đầu hành trình chinh phục Career Grand Slam (giành cả 4 danh hiệu Grand Slam) tại Australian Open 2026 vào tối 18/1 (giờ Việt Nam), đối đầu tay vợt chủ nhà Adam Walton. Tay vợt người Tây Ban Nha đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, với mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ngay tại Melbourne Park.

Carlos Alacaraz hướng tới mục tiêu giành cả 4 danh hiệu Grand Slam (Ảnh: Getty).

Sau khi kết thúc mùa giải 2025 ở vị trí số một thế giới lần thứ hai, Alcaraz từng được đặt trước giả định: giành danh hiệu Australian Open đầu tiên hay đoạt hai Grand Slam khác trong năm. Tham vọng của anh khi ấy rất rõ ràng, chiếc cúp Norman Brookes Challenge Cup được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trước thềm chiến dịch thứ 5 tại Melbourne Park, nơi thành tích tốt nhất của anh là hai lần dừng bước ở tứ kết, nhà vô địch 6 Grand Slam lại đối mặt với một giả định khác: vô địch Australian Open 2026, hay thâu tóm cả ba Grand Slam còn lại trong năm.

“Câu hỏi này hay đấy”, Alcaraz mỉm cười đáp. “Tôi không biết nữa. Tôi thực sự không biết mình sẽ chọn cái nào. Rõ ràng việc hoàn tất Career Grand Slam là điều vô cùng đặc biệt. Nếu trở thành người trẻ nhất làm được điều đó thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng ba Grand Slam vẫn là ba Grand Slam. Vì vậy tôi không biết. Đây là câu hỏi cần phải suy nghĩ kỹ, chứ không thể trả lời ngay được", anh nói thêm.

Thời gian vẫn đứng về phía tay vợt 22 tuổi. Dù câu hỏi “bạn sẽ chọn gì?” mới nhất khiến anh đôi chút lúng túng, Alcaraz nhiều khả năng sẽ không bị bất ngờ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Alcaraz đã có các trận giao hữu với Jannik Sinner tại Seoul và Alex de Minaur ở Rod Laver Arena, anh cũng khá hiểu đối thủ 26 tuổi đến từ Queensland sẽ mang đến điều gì. Anh từng giành chiến thắng trong lần chạm trán duy nhất giữa hai người, trên mặt sân cỏ tại Queen’s Club năm ngoái, trên đường lên ngôi vô địch.

Walton sinh ra và lớn lên tại Home Hill, Bắc Queensland, tay vợt của Australia đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 74 thế giới cách đây ba tháng, sau một mùa giải đáng nhớ với vòng bốn Indian Wells và trận bán kết ATP đầu tiên tại Los Cabos.

Aryna Sabalenka hướng tới danh hiệu Australian Open thứ ba trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số một Aryna Sabalenka cũng bắt đầu chiến dịch Australian Open của mình vào chiều 18/1 (giờ Việt Nam), khi đối đầu Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, tay vợt Pháp 20 tuổi sinh ra tại Madagascar.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trong quá khứ và Rajaonah sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn trong lần đầu ra sân tại Rod Laver Arena. Sự tương phản giữa hai người là rất rõ rệt. Rajaonah thuận tay trái, cô giành danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp với tư cách tay vợt vượt qua vòng loại tại Sao Paulo hồi tháng 9 năm ngoái. Trong sự nghiệp, tay vợt trẻ người Pháp mới chỉ một lần góp mặt ở vòng đấu chính Grand Slam, tại Paris năm 2025.

Trong khi đó, Sabalenka kết thúc mùa giải ở vị trí số một thế giới cuối năm lần thứ hai liên tiếp, sau khi bảo vệ thành công danh hiệu US Open, đạt danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Sabalenka trở lại Melbourne Park kể từ khi nỗ lực lập hat-trick vô địch bị chặn đứng bởi Madison Keys trong trận chung kết năm ngoái.

“Trận chung kết đó thực sự rất khó khăn. Cô ấy chơi xuất sắc và hoàn toàn áp đảo tôi. Tôi cần một chút thời gian để hồi phục. Sau đó chúng tôi vẫn còn thi đấu với nhau. Tôi đã tập trung khắc phục những sai lầm từ các trận đấu ấy. Đến với Australian Open lần này, tôi không quá bận tâm đến kết quả năm ngoái, nhưng tất nhiên tôi muốn làm tốt hơn một chút so với năm trước”, Sabalenka chia sẻ.