Đình Bắc và Quang Hải tỏa sáng, CLB CAHN thắng đậm ở Cúp châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Tampines Rovers trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) 2025-2026 diễn ra tối 11/2, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Quang Hải thi đấu xuất sắc trong trận đấu tối 11/2 (Ảnh: CLB CAHN).

Sau hơn 20 phút đầu thi đấu giằng co, CLB CAHN có bàn thắng mở tỷ số. Phút 24, ngoại binh Leo Artur của đội chủ nhà tung cú sút căng từ khoảng 35m, buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra.

Bóng đến đúng tầm băng vào của Quang Hải, trước khi tiền vệ tài hoa bên phía CLB CAHN đá bồi, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Tampines Rovers thua tiếp bàn thứ hai chỉ sau đó chừng 3 phút. Phút 27, Quang Hải phối hợp với Leo Artur, trước khi anh nhận bóng trong khu vực 16m50 của đội khách.

Quang Hải (19) ghi hai bàn thắng trước Tampines Rovers (Ảnh: CLB CAHN).

Quang Hải đi bóng vượt qua một hậu vệ đối phương, rồi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN.

Trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking có tiếp bàn thắng thứ 3. Phút 37, sau hai pha dứt điểm liên tiếp, ngoại binh Rogerio Alves ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, dù đã chủ động giảm tốc độ trận đấu, nhưng CLB CAHN vẫn ghi thêm bàn thắng. Ở hiệp thi đấu thứ nhì, tiền đạo tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc xuất hiện. Cũng chính cầu thủ này là người có pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB CAHN.

Với chiến thắng rất đậm ở trận lượt đi, Quang Hải và các đồng đội chiếm ưu thế cực lớn trước trận lượt về ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) tại Singapore.