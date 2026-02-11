Chuyên gia: “Đình Bắc cần tự điều chỉnh trước hào quang của sự nổi tiếng”

Mới đây, khi Đình Bắc xuất hiện ở một sự kiện, một nghệ sĩ nổi tiếng khuyên cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam nên tập trung vào chuyên môn, bớt các hoạt động bên lề. Câu chuyện giữa hai người nổi tiếng tự nhiên cũng trở thành đề tài nổi tiếng.

Dưới góc nhìn của một người có kinh nghiệm điều hành các tổ chức bóng đá lớn như Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và trưởng đoàn U23 Việt Nam ở giải châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, ông Dương Vũ Lâm đã tiếp xúc với nhiều cầu thủ rất nổi tiếng và rất tài năng từ khắp nơi.

Sáng 11/2, ông Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, đưa ra những ví dụ sinh động cả trong và ngoài nước, cả những người đứng vững trước ánh hào quang từ mọi phía, cũng như những người từng không thể đứng vững.

Cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Bảo vệ một tài năng

Ông đánh giá thế nào về chuyện có người góp ý với Đình Bắc bớt tham gia các hoạt động bên ngoài sân cỏ, tập trung nhiều hơn vào vấn đề chuyên môn?

- Tôi cho rằng bản thân người góp ý với Đình Bắc có ý tốt với cậu ấy. Lời góp ý được đưa ra cũng là lời có lý. Đình Bắc sau khi tỏa sáng ở giải U23 châu Á, cậu ta đã trở thành người nổi tiếng, trở thành niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Những hoạt động của người nổi tiếng, được quan tâm cũng không có gì lạ.

Người dành lời góp ý với Đình Bắc có lẽ cũng đã từng chứng kiến những trường hợp các cầu thủ chệch hướng trước đây, nên có những lời góp ý chân tình với ngôi sao của giải U23 châu Á. Đấy là sự chia sẻ kinh nghiệm được nhìn thấy từ thực tế.

Và thực tế từng phản ánh điều gì nơi giới cầu thủ, trong những trường hợp tương tự, thưa ông?

- Tôi cho rằng bóng đá ngày nay đã khác rất nhiều so với cách đây vài năm, chuyện cầu thủ sau khi thành danh được các thương hiệu và các sự kiện chú ý gần như là điều không thể tránh khỏi. Chính các thương hiệu và các sự kiện cũng cần tên tuổi của những cầu thủ nổi tiếng để tăng độ hấp dẫn của thương hiệu và sự kiện của họ.

Đình Bắc hiện là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: AFC).

Cách đây 8 năm, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam thành công tại giải U23 châu Á với kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”, không ít cầu thủ U23 Việt Nam năm đó được săn đón không khác Đình Bắc bây giờ. Hai trong số những người được săn đón nhiều nhất 8 năm trước là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Cho đến thời điểm này, con đường sự nghiệp của Quang Hải và Tiến Dũng cũng rẽ theo hai hướng rất khác nhau. Quang Hải đến giờ vẫn là ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng thì đã không còn nằm trong nhóm các thủ môn hàng đầu.

Những trường hợp trái ngược

Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa những cầu thủ nói trên sau ánh hào quang của kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”?

- Đầu tiên tôi nói về Quang Hải. Để giữ vững vị trí ngôi sao hàng đầu như ngày nay, trải qua ngần ấy năm, bản thân Quang Hải trải qua không ít gập ghềnh trong sự nghiệp. Có nghĩa là Quang Hải rất mạnh mẽ, ý chí vươn lên hơn người. Thành ra, dù con đường sự nghiệp không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng Quang Hải vẫn vượt qua khó khăn để tiếp tục tỏa sáng.

Đó là tính chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ phải biết tự điều chỉnh. Trước Quang Hải là Lê Công Vinh, cũng là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Còn trên bình diện quốc tế có Cristiano Ronaldo, một người vừa thành công trên sân cỏ vừa biết cách khai thác hình ảnh bên ngoài sân cỏ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không mạnh mẽ bằng Quang Hải ở điểm ấy, trước Bùi Tiến Dũng là Phạm Văn Quyến, những “ngôi sao sớm tắt” khiến cả làng cầu Việt Nam tiếc nuối.

Quang Hải là ngôi sao trụ trên đỉnh cao rất lâu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trên bình diện quốc tế có Lamine Yamal, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha khoác áo CLB Barcelona. Dạo gần đây cậu ấy lún sâu vào những thị phi bên ngoài sân bóng nhiều hơn là tỏa sáng trên sân cỏ.

Thường thì các cầu thủ chuyên nghiệp họ làm gì để kiểm soát các hoạt động chuyên môn và ngoài chuyên môn, thưa ông?

- Tôi có thể kể thêm một trường hợp nữa giữ được sự bền bỉ, thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ là tiền vệ David Beckham (người Anh, từng khoác áo CLB Manchester United). Vợ của cậu ấy là ca sĩ Victoria, cựu thành viên của nhóm nhạc Spice Girls đình đám ngày nào.

Tức là Beckham dính khá sâu vào giới giải trí, nhưng cậu ấy vẫn điều tiết được cuộc sống của mình và cuộc sống của vợ. Beckham làm được điều đó nhờ xung quanh cậu ấy là một đội ngũ chuyên làm hình ảnh, chuyên bảo vệ thương hiệu cho thân chủ của mình. Họ đưa ra lời góp ý đúng lúc và đúng cách cho Beckham.

Tôi cho rằng trên bước đường tiến lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ cũng cần phải có những đội ngũ trợ lý tương tự như David Beckham thường có.

Chuyên nghiệp hóa từ khâu bảo vệ hình ảnh cầu thủ

Có nghĩa là Đình Bắc đã có đầy đủ những tấm gương và những hình mẫu để tự điều chỉnh hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoài chuyên môn?

- Nếu đội ngũ này giỏi, họ sẽ giúp cho giới cầu thủ kiếm được nhiều tiền hơn, tăng thu nhập chính đáng, vừa đưa ra những lời góp ý bổ ích, vừa điều tiết lịch hoạt động của các cầu thủ, cảnh báo các cầu thủ nếu cầu thủ đấy có dấu hiệu sao lãng chuyên môn. Đội ngũ này phải là những người hiểu rõ nhất, rằng muốn giữ được sự nổi tiếng, cầu thủ trước tiên phải đá bóng giỏi cái đã.

Như đã nói, bóng đá ngày nay đã khác rất xa so với bóng đá của nhiều năm trước. Những cầu thủ thuộc thế hệ sau này được đào tạo tốt hơn, được tư vấn tốt hơn so với một số đàn anh của họ ngày trước.

Đình Bắc có may mắn hơn vài cầu thủ thuộc thế hệ trước, đó là cầu thủ này được đào tạo tốt, được sinh hoạt và thi đấu trong môi trường rất tốt (Ảnh: AFC).

Đình Bắc và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại thuộc thế hệ những người được đào tạo bài bản, được chuẩn bị kỹ về nhiều mặt khác nhau, để đối diện tốt hơn với những ánh hào quang thoáng qua của cuộc sống bên ngoài bóng đá.

Nhờ những điều này, tôi tin rằng Đình Bắc sẽ biết cách tự điều chỉnh trước hào quang của sự nổi tiếng, cũng mong rằng bên cạnh Đình Bắc sẽ có người sẵn sàng nhắc nhở cậu ấy, đủ sức lên tiếng khi cậu ấy cần, giúp Đình Bắc giữ được sự cân bằng.

Việc có người dám lên tiếng và dám nhắc nhở các ngôi sao, cũng là may mắn mà David Beckham từng có khi còn là cầu thủ, thưa ông?

- Nhiều năm trước, đây là điều mà Sir Alex (cựu HLV Manchester United, ông Alex Ferguson) từng làm với David Beckham, ngày cựu danh thủ này công khai quan hệ với ca sĩ Victoria Beckham. Đó là lời tâm huyết của những người có kinh nghiệm dành cho thế hệ sau.

Thành ra, như tôi đã nói, những lời góp ý dành cho Đình Bắc ở thời điểm này đều đến từ ý tốt. Những người dám góp ý với Đình Bắc vào lúc này cũng đều có ý tốt cả. Họ dám đối diện với dư luận để lên tiếng, vì họ muốn giữ một tài năng bóng đá Việt Nam được tỏa sáng lâu dài.

Và cũng như tôi đã đề cập, để được các lĩnh vực khác chú ý đến, bản thân từng cầu thủ phải đá bóng giỏi cái đã. Phong độ trên sân cỏ mới là yếu tố đầu tiên giúp các cầu thủ có thể tiếp tục được tỏa sáng ở các lĩnh vực khác.

Nếu các cầu thủ và đội ngũ tư vấn cho giới cầu thủ ngôi sao nắm được điều cốt lõi này, các cầu thủ sẽ tiến xa. Họ sẽ vừa giữ vững phong độ lâu dài, vừa khai thác tốt hình ảnh cá nhân của từng người.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!