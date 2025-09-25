Điểm mặt các tay golf trụ cột của đội tuyển Mỹ trước Ryder Cup 2025

Ryder Cup là giải golf đồng đội nam, diễn ra theo chu kỳ 2 năm/lần, giữa đội tuyển golf Mỹ và đội tuyển các ngôi sao châu Âu. Giải năm nay diễn ra từ ngày 26/9 đến 28/9 (theo giờ Mỹ), ở sân Bethpage Black Golf Course tại Long Island (New York, Mỹ).

Scottie Scheffler là niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển golf Mỹ ở Ryder Cup (Ảnh: Getty).

Những golfer mạnh nhất của đội chủ nhà, được nhắc đến trước khi giải khởi tranh, có số một thế giới Scottie Scheffler. Đây là tay golf đang có phong độ rất cao, cùng lối đánh hết sức ổn định.

Niềm hy vọng tiếp theo của đội tuyển Mỹ là cựu số một thế giới Justin Thomas, golfer được giới truyền thông và người hâm mộ Mỹ đánh giá rất cao về mặt kinh nghiệm.

Bryson DeChambeau cũng là niềm hy vọng của đội tuyển Mỹ (Ảnh: Getty).

Chưa hết, Bryson DeChambeau cũng là một niềm hy vọng của đội chủ nhà. Bryson DeChambeau là golfer có cú swing (động tác xoay người và vung gậy đánh bóng) mạnh hàng đầu trong số các golfer chuyên nghiệp.

Hiện Bryson DeChambeau đã không còn thi đấu trên hệ thống trên PGA Tour (hệ thống các giải golf hàng đầu do người Mỹ điều hành), để chuyển sang thi đấu trên hệ thống LIV Golf (hệ thống các giải golf do các tỷ phú Saudi Arabia sáng lập và điều hành).

Dù vậy, với năng lực của mình, Bryson DeChambeau vẫn được gọi vào đội tuyển Mỹ, tham dự Ryder Cup 2025.