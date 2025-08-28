Ryder Cup 2025: Đội tuyển châu Âu sẵn sàng chạm trán đội tuyển Mỹ

Giải năm nay diễn ra từ ngày 26/9 đến 28/9 tại New York (Mỹ). Đội chủ nhà Mỹ năm nay rất mạnh, với sự hiện diện của tay golf số một thế giới Scottie Scheffler.

Số một thế giới Scottie Scheffler là niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển Mỹ (Ảnh: Getty).

Những người đồng hành cùng Scottie Scheffler là J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay và Sam Burns.

Trong số này, Scottie Scheffler và J.J. Spaun đang có phong độ cao. Họ vô địch các giải đấu lớn gần đây.

Tuy nhiên, khác với cách đây vài tuần, đội tuyển các ngôi sao châu Âu hiện đã khác hẳn, sau ngôi vô địch FedEx Cup play-off của Tommy Fleetwood (người Anh). Giải đấu này kết thúc sáng thứ hai (25/8, theo giờ Việt Nam)

Tommy Fleetwood vô địch Tour Championship, vô địch FedEx Cup play-off 2025, là quân bài chủ lực của đội tuyển châu Âu (Ảnh: Getty).

Với phong độ tốt của Tommy Fleetwood, đội tuyển các ngôi sao châu Âu ít nhất sẽ có thêm đối trọng với Scottie Scheffler, bên cạnh tay golf có lối chơi rất khó chịu Rory McIlroy (Bắc Ireland).

Ngoài Rory McIlroy và Tommy Fleetwood, 10 golfer khác của đội tuyển các ngôi sao châu Âu có Robert MacIntyre (Scotland), Justin Rose (Anh), Rasmus Hojgaard (Đan Mạch), Tyrrell Hatton (Anh), Shane Lowry, Sepp Straka (Ireland), Ludvig Aberg (Thụy Điển), Viktor Hovland (Na Uy), Matt Fitzpatrick (Anh) và Jon Rahm (Tây Ban Nha).

Đội tuyển các ngôi sao châu Âu từng thắng đội tuyển Mỹ tại kỳ giải gần nhất năm 2023, được tổ chức tại Italy.