Bayern Munich gây ấn tượng, PSG chật vật ở Champions League

Chuyến hành quân đến sân PSV Eindhoven của Bayern Munich đã diễn ra khó khăn hơn dự kiến. Dù kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút 58 nhờ công của Jamal Musiala nhưng "Hùm xám" đã để đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 79 sau cú sút sấm sét của Ismael Saibari.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới PSV sau khi vào sân từ ghế dự bị (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh PSV đang hừng hực khí thế để tìm kiếm điểm số trụ lại giải đấu, Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc. Vào sân từ ghế dự bị, thủ quân tuyển Anh đã có pha dứt điểm má ngoài tinh tế ở phút 84 sau đường chuyền của Luis Diaz, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây đã là pha lập công thứ 35 của Kane mùa này, giúp Bayern kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 21 điểm và tiến thẳng vào vòng 16 đội mà không cần đá play-off. Ngược lại, thất bại này khiến PSV tụt xuống vị trí thứ 28 và chính thức bị loại khỏi đấu trường châu lục.

Trong khi đó, trận cầu tâm điểm giữa PSG và Newcastle nhằm cạnh tranh một suất trong top 8 đã kết thúc mà không có bên nào đạt được mục đích.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà vô địch nước Pháp đã tràn lên ép sân. Dù Ousmane Dembele bỏ lỡ quả phạt đền ở phút thứ nhất, nhưng Vitinha đã nhanh chóng sửa sai cho đồng đội bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8.

Tuy nhiên, Newcastle đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng Anh khi kiên cường phòng ngự và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ. Phút 45+2, Joe Willock đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho "Chích chòe".

Sang hiệp hai, thể lực sa sút khiến PSG không còn duy trì được áp lực, thậm chí họ suýt phải nhận thêm bàn thua từ các pha phản công sắc lẹm của Newcastle.

PSG hòa Newcastle 1-1, cùng mất vé vào thẳng vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Trận hòa này khiến cả PSG (thứ 11) và Newcastle (thứ 12) cùng có 14 điểm, kém vị trí vào thẳng vòng 1/8 đúng 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội bóng này sẽ phải trải qua hai lượt trận play off đầy rủi ro vào tháng 2 tới để tranh vé vớt.