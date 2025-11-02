Đánh bại Thanh Hoá, CLB Thể Công Viettel bám sát ngôi đầu bảng V-League

Trận thua trước HA Gia Lai ở vòng đấu trước khiến Thể Công Viettel thể hiện sự thận trọng và tập trung cao độ trong chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá.

Tuy nhiên đội chủ nhà cũng không quá vội vàng trong việc tổ chức tấn công với ý đồ phòng thủ chặt và chờ cơ hội phản công nhanh, khiến thế trận trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1 không có nhiều đột biến.

Tuy nhiên, ở phút 30, đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số vào lưới Thanh Hoá. Từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được hàng phòng ngự đội chủ nhà phá ra. Tiền vệ Đinh Việt Tú đỡ bóng bằng ngực rồi tung cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Xuân Hoàng dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Phút 37, Rimario có cơ hội tốt trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm rất căng của anh lại thiếu chính xác. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, lợi thế dẫn bàn giúp Thể Công Viettel nhập cuộc chậm rãi. Phút 56, tỷ số suýt chút nữa là đã là 2-0 dành cho đội khách nhưng pha dứt điểm của Khuất Văn Khang trong vòng cấm lại không thể thắng được thủ thành Xuân Hoàng trong tình huống mặt đối mặt.

Trong tình thế không còn gì để mất, đội chủ nhà dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành đội khách. Phút 67, Rimario thoát xuống trong vòng cấm nhưng trong tình huống đối mặt, pha dứt điểm của anh lại không thắng được thủ thành Văn Việt.

Trong những phút còn lại, Thể Công Viettel vẫn duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ và duy trì được tỷ số 1-0 cho đến hết trận đấu. Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel tiếp tục trở lại đường đua giành ngôi vương khi chỉ kém ngôi đầu của CLB Ninh Bình đúng một trận thắng.

Trận thua này khiến CLB Thanh Hoá tiếp tục nằm trong nhóm đua trụ hạng khi có tới 5 đội cùng có 7 điểm tính từ vị trí thứ 10 cho đến 14 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026.