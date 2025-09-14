Liverpool nhọc nhằn đánh bại 10 người của Burnley

Liverpool đã phải chờ đợi đến những phút cuối cùng, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Burnley để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 tại Turf Moor. Kết quả này giúp The Kop duy trì mạch toàn thắng 100% kể từ đầu mùa giải, đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử Premier League họ thắng cả bốn trận mở màn.

Với 8 bàn thắng sau ba trận đấu trước đó, Liverpool chưa bao giờ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn ở mùa giải này. Dù tân binh Alexander Isak vắng mặt trong đội hình xuất phát, điều đó không thể lý giải cho một hiệp một đầy khó khăn của The Kop. Burnley đã phòng ngự chặt chẽ và tạo ra những pha phản công nguy hiểm, điển hình là cú sút của Jaidon Anthony sau một pha chuyển đổi nhanh, đưa bóng đi vọt xà ngang.

Liverpool gặp khó trước hàng thủ chắc chắn của Burnley (Ảnh: Getty).

Khán giả chủ nhà đã bày tỏ sự phẫn nộ khi trọng tài Michael Oliver cho phép Alexis Mac Allister tiếp tục thi đấu sau một pha va chạm với cầu thủ của Burnley. Sự tức giận của các cổ động viên Turf Moor càng tăng lên khi Milos Kerkez cố gắng kiếm một quả phạt đền bằng một pha ngã vờ hài hước, nhưng họ đã phần nào nguôi ngoai khi anh nhận thẻ vàng xứng đáng và sau đó bị thay ra ở phút 38.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh, Arne Slot thực hiện một sự thay đổi chiến thuật trước giờ nghỉ. Điều đó đã tóm tắt màn trình diễn của Liverpool trong hiệp một, với những pha solo đầy ngẫu hứng của Mohamed Salah và Hugo Ekitike hầu như không gây khó khăn gì cho Martin Dubravka.

Liverpool đã thể hiện quyết tâm mới sau giờ nghỉ, tiến gần đến bàn thắng thông qua cú vô lê hiểm hóc của Ryan Gravenberch. Ngay sau đó, hai cầu thủ vào sân thay người đã phối hợp ăn ý, Conor Bradley lao vào vòng cấm để đánh đầu từ đường chuyền sâu của Andrew Robertson, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Burnley đã không thua một trận đấu chính thức sân nhà kể từ tháng 5/2024 (thắng 16, hòa 9), nhưng họ ngày càng chịu nhiều áp lực khi Florian Wirtz sút bóng ra ngoài và Dominik Szoboszlai buộc thủ thành Dubravka phải cứu thua sau cú sút từ ngoài vòng cấm. Một màn trình diễn có mục đích hơn trong hiệp hai từ đội khách đã chứng kiến lối chơi không thay đổi cho đến những phút cuối cùng của trận đấu, nhưng hàng phòng ngự kiên cường của Clarets đã ngăn chặn Liverpool, khiến họ có rất ít cơ hội rõ ràng.

Ngay khi Burnley tưởng chừng như đã có thể vượt qua vạch vôi, một pha chạm bóng bằng tay của Hannibal Mejbri trong vòng cấm đã tạo cơ hội cho Liverpool nhận được một quả phạt đền. Như thường lệ, Salah đã không mắc sai lầm nào từ chấm 11 mét, khiến các cổ động viên đội khách vỡ òa trong sung sướng và ấn định chiến thắng muộn màng cho The Kop.

Salah ăn mừng sau khi sút 11m thành công (Ảnh: Getty).

Mặc dù có màn trình diễn đáng khen ngợi, Burnley hiện đã thua 15 trong số 19 trận đối đầu tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool, khiến họ phải nhận ba thất bại sau bốn trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Về phía Liverpool, chiến thắng đã giúp họ giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, với khoảng cách ba điểm so với đội xếp thứ hai ở giai đoạn đầu mùa giải.