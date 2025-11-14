Alcaraz vào bán kết ATP Finals, giành ngôi số một thế giới

Carlos Alcaraz đã dập tắt hy vọng của đám đông cổ vũ tại Turin vào rạng sáng 14/11 khi giành chiến thắng quan trọng tại Nitto ATP Finals 2025. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đánh bại Lorenzo Musetti với tỷ số 6-4, 6-1 tại Inalpi Arena (Turin, Ý) ở trận cuối cùng của vòng bảng.

Chiến thắng giúp Alcaraz lần đầu tiên kể từ năm 2022 giành danh hiệu số một của năm, đồng thời khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo 3-0 tại bảng đấu Jimmy Connors. Kết quả này cũng đưa Alex de Minaur, người thắng Taylor Fritz trước đó giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng.

Alcaraz đã giành vé vào bán kết ATP Finals 2025 (Ảnh: Getty).

“Trận đấu này vô cùng quan trọng với tôi khi thi đấu vì vị trí số một cuối năm. Tôi hơi hồi hộp ở đầu trận và cố gắng xử lý áp lực tốt nhất có thể. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình và việc kết thúc năm ở vị trí số một”, Alcaraz chia sẻ sau trận, anh đã nâng thành tích đối đầu với Musetti lên 7-1.

Việc đứng đầu bảng cũng mở ra khả năng tái ngộ Jannik Sinner ở chung kết, khi tay vợt chủ nhà đã chắc suất dẫn đầu tại bảng đấu Bjorn Borg.

Trong trận đấu, Alcaraz duy trì chiến thuật giàu rủi ro, chính là phong cách đã định hình hành trình của anh tại giải năm nay. Dù mắc 21 lỗi tự đánh hỏng, anh ghi được 26 điểm winner, vượt xa con số 8 của Musetti, qua đó khép lại trận đấu sau 83 phút.

“Vị trí số một cuối năm rất quan trọng, nhưng bản thân giải đấu cũng là mục tiêu lớn của tôi. Tôi rất hào hứng khi vào bán kết và hy vọng sẽ góp mặt ở chung kết. Một phần công việc đã hoàn thành, nhưng tôi vẫn rất sẵn sàng cho chặng tiếp theo”, Alcaraz nói thêm.

Aclaraz thi đấu chắc chắn trước Musetti (Ảnh: Getty).

Thực tế thì áp lực của Alcaraz đã giảm xuống còn một nửa khi anh đã có vé ngay trước trận đấu với Musetti, nhờ kết quả trận thắng của De Minaur trước Fritz. Điều đó tạo ra kịch bản, dù thua Musseti, Alcaraz vẫn còn cơ hội tự quyết ngôi vị số một thế giới (nhiều khả năng chính là gặp Sinner ở bán kết).

Musetti cần một chiến thắng để đi tiếp, tay vợt của nước chủ nhà đã có những khoảnh khắc bùng nổ trong set đầu với loạt pha lên lưới dứt khoát. Tuy nhiên, theo thống kê, tay vợt hạng 9 ATP không thể duy trì nhịp độ trước các pha bóng dài và bỏ lỡ toàn bộ cơ hội bẻ game.

“Tôi nghĩ mình khởi đầu tốt, giao bóng mạnh, đó là cơ hội duy nhất để đối phó với lối chơi của Carlos. Anh ấy giao bóng tốt, khiến tôi phải di chuyển liên tục và thi đấu rất quyết liệt. Ở cuối trận, thể lực là vấn đề lớn với tôi. Mọi lời khen xứng đáng dành cho Carlos. Anh ấy luôn khiến tôi bất ngờ. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trả được món nợ này", Musetti nói.