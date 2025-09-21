Nhan sắc thời trẻ cực phẩm của Madam Pang, nhiều CĐV ngưỡng mộ

Mới đây, nữ tỷ phú Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam), khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn bè cách đây hơn 40 năm. Trong bức hình, bà xuất hiện với mái tóc ngắn ngang vai và gương mặt thanh tú.

Madam Pang (thứ 2 từ phải qua) có nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 19 (Ảnh: Madam Pang).

Không ít người ngưỡng mộ nhan sắc của Madam Pang ở tuổi 19, 20. Trên trang cá nhân của bà, nhiều người để lại bình luận như:

“Tôi mê nụ cười của bà từ ngày xưa”.

“Bà quá đẹp và dễ thương”.

“Madam Pang sở hữu nụ cười rất đẹp và quý phái”.

“Nhìn vẻ đẹp rất hiện đại. Bà khiến nhiều cô gái thời nay phải ngưỡng mộ”.

“Một vẻ đẹp gây thương nhớ của nữ tỷ phú”.

Ở tuổi 59, Madam Pang vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong cách quý phái. Theo chia sẻ của Chủ tịch FAT, bí quyết duy trì vẻ đẹp của bà nằm ở lối sống khoa học từ ăn nhiều trái cây, hạn chế đường và dầu mỡ, uống ít nhất 20 cốc nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, bà duy trì thói quen tập thể dục khoảng 5 buổi mỗi tuần, ngủ đủ 6 tiếng mỗi đêm để cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Ngoài việc là người đứng đầu bóng đá Thái Lan, Madam Pang còn là doanh nhân quyền lực của đất nước xứ Chùa vàng. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn, bà tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ) trước khi trở về Thái Lan để phát triển sự nghiệp.

Vẻ đẹp của Madam Pang ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Madam Pang).

Madam Pang hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty bảo hiểm Muang Thai Life Assurance, đồng thời tham gia ban giám đốc ít nhất 16 doanh nghiệp khác, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Bà bắt đầu tham gia vào bóng đá Thái Lan từ năm 2021 khi giữ chức Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan. Tới tháng 2/2024, Madam Pang bắt đầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Bà nổi tiếng là người hào phóng, chịu chi ra những số tiền lớn thưởng cho các cầu thủ. Do đó, bà rất được lòng giới cầu thủ Thái Lan.