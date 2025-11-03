Cựu cầu thủ Malaysia bất ngờ ra đầu thú

Tối 1/11, giới bóng đá Malaysia chấn động trước thông tin một cựu cầu thủ Kelantan bị truy nã gắt gao vì liên quan đến một vụ nổ súng nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng xảy ra tại thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan), khu vực biên giới giữa hai nước Thái Lan và Malaysia.

Cựu cầu thủ gây ra vụ bắn người rúng động bóng đá Malaysia bất ngờ ra đầu thú (Ảnh: New Straits Times).

Theo thông tin từ tờ New Straits Time của Malaysia, vụ sát hại xảy ra vào tối 1/11, sau một cuộc cãi vã bộc phát giữa nạn nhân và nghi phạm là một cựu cầu thủ của CLB Kelantan.

Sau gần hai ngày lẩn trốn, nghi phạm đã quyết định ra đầu thú tại đồn cảnh sát Sungai Golok, mở đường cho việc điều tra và làm rõ động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này.

Theo xác nhận của Cảnh sát trưởng Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat, động cơ của vụ án vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, hồ sơ công khai cho thấy Fuad từng có tới 4 tiền án về chất cấm.

Mohd Fuad Fahmie Ghazali đã được chôn cất tại quê nhà Kelantan một ngày sau vụ án mạng bi thảm. Nạn nhân là người thường xuyên đi lại giữa Pasir Mas (Malaysia) và Golok (Thái lan).

Fuad có vợ là người Thái Lan, kết hôn được hai năm và cả hai đang cùng nhau chờ đón đứa con đầu lòng. Sự ra đi đột ngột của anh đã chấm dứt một tương lai gia đình đang rộng mở, khiến người thân và cộng đồng không khỏi xót xa.

Vụ việc không chỉ gây sốc vì tính chất tàn nhẫn, mà còn vì danh tính của nghi phạm. Kẻ nổ súng lại chính là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, từng được xem là niềm hy vọng của bóng đá Kelantan, khiến nỗi bàng hoàng và thất vọng trong cộng đồng bóng đá Malaysia càng thêm sâu sắc.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì các vấn đề ngoài chuyên môn như bê bối nhập tịch gần đây, hành vi phạm tội của một cựu cầu thủ nước này đã trở thành giọt nước tràn ly, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của người hâm mộ.