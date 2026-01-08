Cucurella bị đuổi sớm, Chelsea gục ngã trước Fulham

Fulham đã có chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội bóng chỉ còn 10 người, trong khuôn khổ vòng 21 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 8/1. Đây là chiến thắng thứ ba của Fulham trong 29 lần đối đầu gần nhất với The Blues.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Harry Wilson của Fulham tạo cơ hội đầu tiên chỉ sau 90 giây nhưng cú dứt điểm vội vàng của anh đã bị thủ môn Robert Sanchez cản phá. Chelsea cũng nhanh chóng đáp trả với cú đá phạt góc của Enzo Fernandez, buộc Bernd Leno phải đấm bóng giải nguy.

Fulham tiếp tục gây sức ép, với Wilson thêm một lần bị thủ môn cản phá và cú sút của Tom Cairney bị chặn lại. Một quả phạt góc khác của Fernandez tiếp tục tạo ra sóng gió khi Andrey Santos đánh đầu trúng xà ngang, trước khi Sander Berge phá bóng ngay trên vạch vôi từ cú dứt điểm của Moises Caicedo.

Cucurella bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến với Chelsea sau một tình huống phạt góc hỏng ăn. Leno phát bóng nhanh lên phía trên và Marc Cucurella bị truất quyền thi đấu chỉ 22 phút sau khi trở lại từ chấn thương vì kéo ngã Wilson khi cầu thủ người Wales đã vượt qua anh.

Ba cầu thủ Chelsea cùng HLV Marco Silva bị thẻ vàng vì phản ứng. Tuy nhiên, Fulham không tận dụng được lợi thế khi cú đá phạt của Wilson và pha đá bồi của Raul Jimenez đều bị chặn lại. Thế trận tiếp tục diễn ra căng thẳng, và hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, khi bàn thắng ở phút bù giờ của Wilson bị từ chối do Jimenez đã việt vị trong tình huống xây dựng.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Silva đã thể hiện rõ ý đồ tấn công khi tung Kevin vào sân thay Jorge Cuenca. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng khi cú sút của Wilson sau đó xoáy ra ngoài trong gang tấc sau khi chạm Trevoh Chalobah. Ở chiều ngược lại, Jorrel Hato đánh đầu vọt xà từ một quả phạt góc.

Tuy nhiên, Jimenez tỏ ra sắc bén hơn chỉ ít phút sau, khi đánh đầu uy lực đưa đường tạt của Berge vào góc thấp khung thành mở tỷ số trận đấu ở phút 55. Kevin tiếp tục thử vận may với cú sút căng vào lưới bên hông, trước khi Leno lần lượt cản phá nỗ lực lốp bóng của Liam Delap, bắt gọn cú sút đầy uy lực của Caicedo và dùng chân ngăn pha dứt điểm của Palmer.

Chelsea thi đấu khó khăn với 10 người trên sân (Ảnh: Getty).

Chelsea cuối cùng cũng có bàn gỡ ở phút 72, khi Delap tận dụng pha bóng bật ra sau tình huống Antonee Robinson đánh đầu lái quả phạt góc của Pedro Neto dội cột. Tuy nhiên, Fulham không chấp nhận chia điểm khi chỉ 9 phút sau, Wilson nhận bóng ở rìa vòng cấm và dứt điểm thành bàn dù bóng khẽ chạm James đổi hướng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng đúng lúc ấy giúp Fulham nối dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên con số 6, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Họ hiện chỉ kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại, trong bối cảnh The Blues tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với mạch 5 trận liền không biết mùi chiến thắng.