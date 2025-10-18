Cú đúp của Haaland nhấn chìm Everton, Man City trở lại ngôi đầu bảng

Với sự tỏa sáng của Haaland, Man City đã giành trọn 3 điểm sau khi hạ Everton 2-0 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26. Kết quả này tạm thời đưa Man City lên ngôi đầu bảng và kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 8.

Everton hành quân đến Etihad với nhiệm vụ khó khăn khi phải đối đầu một Man City đang có phong độ cao. Đoàn quân của Pep Guardiola đã thắng hai trận sân nhà gần nhất với cách biệt từ ba bàn trở lên. Dù HLV David Moyes đã thua cả 8 lần gần nhất làm khách tại Etihad, đội bóng của ông vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thậm chí, Everton suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số trong hiệp một khi đường chuyền của Iliman Ndiaye hơi quá tầm Beto, khiến tiền đạo này không thể chạm bóng chính xác ở gần cột dọc.

Everton đã gây khó khăn cho Man City trong 45 phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Về phía Man City, những cơ hội rõ rệt trong hiệp một khá hiếm hoi. Hai tình huống đáng chú ý nhất là cú đánh đầu của Haaland dội xà ngang, trước khi cú sút xoáy từ cánh trái của Jeremy Doku bị thủ môn Jordan Pickford cản phá. Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Man City cũng có một pha cứu thua xuất sắc trước giờ nghỉ, từ chối cú sút uy lực của Ndiaye, giữ vững tỷ số hòa 0-0 trước khi hiệp hai bắt đầu.

Hàng phòng ngự kiên cường của Everton đã giữ vững thế trận cho đến phút 58, khi Haaland một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của mình. Tiền đạo người Na Uy thoát khỏi sự kèm cặp trong vòng cấm, bật cao đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Nico O'Reilly.

Chỉ 5 phút sau, Haaland nhân đôi cách biệt với cú sút chìm hiểm hóc sau đường chuyền ngược của Savinho, đánh bại Pickford. Pha lập công này nâng tổng số bàn thắng của Haaland lên con số 23 chỉ sau 13 trận cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 6 của anh sau 5 lần đối đầu Everton.

Halland chỉ mất 5 phút để có hai bàn thắng vào lưới Everton (Ảnh: Getty).

Thất bại này là trận thua sân khách đầu tiên của Everton tại Ngoại hạng Anh với cách biệt nhiều hơn một bàn kể từ tháng 12/2024. Tuy nhiên, tỷ số có thể đã nặng nề hơn nếu không có hàng loạt pha cứu thua muộn của Pickford, ngăn Haaland hoàn tất cú hat-trick. Everton vẫn chưa thắng trận nào trên sân Etihad kể từ năm 2010, trong khi chuỗi bất bại của Man City trước Everton đã kéo dài lên 18 trận, giúp họ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.