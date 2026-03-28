Cú “chạm đẩy” lên ngôi tại các sân pickleball ở Việt Nam

Khi xử lý những tình huống bóng trước khu vực bếp, nhiều người chơi phong trào thường đợi bóng nảy rồi mới xử lý, điều này vô tình tạo khoảng trống cho đối phương dâng cao và áp đặt lối chơi.

Cú chạm đẩy từ đó ra đời như một lời giải để giải quyết bài toán đó. Thay vì để những cú bỏ nhỏ (dink) khó chịu của đối thủ chạm đất, người chơi sẽ rướn người, chặn bóng ngay trên không và đẩy nhẹ nhàng ngược trở lại.

Cú chạm đẩy nguy hiểm nhờ khả năng gây bất ngờ (Ảnh: Getty).

Điểm tinh tế của cú đánh này nằm ở chỗ người chơi không cần vẩy vợt, không cắt bóng cũng không lốp bóng. Tất cả những gì cần làm là để quả bóng "va" vào mặt vợt và dùng lực đẩy êm ái đưa nó trở lại khu vực bếp của đối phương. Việc đánh chặn sớm sẽ tước đi thời gian phản xạ của đối thủ, buộc họ phải rơi vào thế chống đỡ.

Theo các chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất khi thực hiện cú chạm đẩy là sử dụng quá nhiều cổ tay. Việc lắc cổ tay sẽ làm mất đi tính ổn định và khiến quỹ đạo bóng trở nên khó kiểm soát.

Để làm chủ kỹ thuật này, người chơi cần tuân thủ các nguyên tắc: Khóa chặt cổ tay, giữ cổ tay cố định trong suốt quá trình tiếp xúc bóng. Đồng thời dùng lực từ vai để đẩy bóng đi. Một bàn tay thả lỏng sẽ giúp mặt vợt hấp thụ năng lượng của bóng tốt hơn, giúp cú đẩy trở nên mềm mại và chính xác.

Một trong những lý do khiến cú chạm đẩy trở nên nguy hiểm là tính bất ngờ. Tư thế chuẩn bị của nó gần như tương đồng với một cú flick (vẩy bóng tấn công). Sự giống nhau này khiến đối thủ luôn trong trạng thái phân vân, không thể nhận biết tấn công mạnh hay chỉ nhẹ nhàng đẩy bóng.

Chính yếu tố khó đoán này biến cú chạm đẩy thành một đòn tâm lý sắc lẹm, giúp người chơi điều khiển trận đấu theo kịch bản của riêng mình.