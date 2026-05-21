Aston Villa vô địch Europa League, HLV Unai Emery đi vào lịch sử

Trước cuộc so tài trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa được đánh giá cao hơn so với đại diện nước Đức. HLV Unai Emery tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.

Aston Villa thắng áp đảo trước Freiburg (Ảnh: Getty).

Với quyết tâm giành danh hiệu ở cúp châu Âu, Freiburg và Aston Villa tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ đầu trận. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng Aston Villa tỏ ra bản lĩnh và sắc sảo hơn.

Phút 41, Rogers treo bóng nguy hiểm, Tielemans băng vào bắt vô lê rất đẳng cấp làm tung lưới Freiburg, mở tỷ số 1-0 cho Aston Villa. Có được bàn thắng dẫn trước, đại diện nước Anh chơi tự tin và duy trì thế trận áp đảo.

Đến phút 45+3, nhận đường chuyền của McGinn, Buendia đã dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái ở ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Aston Villa.

Aston Villa ăn mừng chức vô địch Europa League năm nay (Ảnh: Getty).

Dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1, đoàn quân HLV Unai Emery bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái còn Freiburg chịu áp lực tâm lý. Aston Villa làm chủ thế trận, chơi chắc chắn khiến Freiburg không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn của thủ môn Emiliano Martinez.

Đến phút 58, Buendia căng ngang khó chịu, Rogers lao tới dứt điểm ghi bàn dễ dàng giúp Aston Villa dẫn 3-0. Ở tình huống này, thủ môn Atubolu của Freiburg băng ra ngoài không hợp lý

Ở phần thời gian còn lại, Freiburg hoàn toàn bất lực trước khung thành Aston Villa. Đại diện nước Đức chấp nhận thua 0-3 và cay đắng nhìn Aston Villa lên ngôi vô địch Europa League mùa giải 2025-2026.

HLV Unai Emery đi vào lịch sử ở Europa League (Ảnh: Getty).

Đây là chức vô địch Europa League lần đầu tiên trong lịch sử của Aston Villa. Sau 30 năm, Aston Villa mới có được danh hiệu. Họ còn phải chờ đến 44 năm để vô địch cúp châu Âu thứ hai.

Về phần mình, HLV Unai Emery đi vào lịch sử khi ông giành 5 chức vô địch Europa League trong sự nghiệp cầm quân. Ông vô địch vào các mùa giải 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016 với Sevilla, mùa giải 2020-2021 với Villarreal và mùa giải 2025-2026 với Aston Villa.

Đội hình thi đấu

Freiburg: Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Kubler, Hofler, Eggestein, Grifo, Manzambi, Beste, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Digne, Torres, Konsa, Cash, Tielemans, Lindelof, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.

Bàn thắng: Tielemans (41'), Buendia (45'+3), Rogers (58')