Thất bại tại D-Joy Tour, Quang Dương đang "trả giá" vì rời xa đỉnh cao PPA?

Người hâm mộ pickleball Việt Nam vừa phải chứng kiến một kịch bản ít ai ngờ tới. Tài năng trẻ Quang Dương, cái tên vốn được xem là biểu tượng của đẳng cấp thế giới đã phải rời giải đấu tại quê nhà mà không có bất kỳ danh hiệu nào trong tay.

Quang Dương trong trận chung kết Pickleball D-Joy Tour 2026 chặng 1 (Ảnh: D-Joy).

Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào trận chung kết nội dung đôi nam. Sát cánh cùng Ryan Fu, Quang Dương đã phải nhận thất bại trước cặp bài trùng Jack Munro và Richard Livornese Jr, những đối thủ sở hữu thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng PPA. Đỉnh điểm của cú sốc là set đấu thứ hai, khi cặp đôi của Quang Dương để thua trắng với tỷ số 0-11.

Trong bộ môn đòi hỏi phản xạ cực nhanh như pickleball, việc một tay vợt từng nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại Mỹ không ghi nổi một điểm số nào trong một set chung kết là điều khó chấp nhận.

Sự thanh thoát và những cú đánh mang thương hiệu của Quang Dương dường như đã biến mất, thay vào đó là những pha xử lý lỗi và tâm lý thi đấu bất ổn đến khó tin.

Trước đó, ở nội dung đôi nam nữ, Quang Dương và Vivian Glozman cũng không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 0-2 trước Jack Munro và Sofia Sewing. Việc liên tiếp thất bại ở hai trận chung kết, cùng với việc không đăng ký nội dung đơn nam, đã khiến hành trình của tay vợt trẻ khép lại trong sự tiếc nuối tột cùng.

Nhiều ý kiến phân tích cho rằng, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc Quang Dương đã rời xa hệ thống giải đấu chuyên nghiệp PPA tại Mỹ quá lâu. Trong thể thao đỉnh cao, chỉ cần ngưng cọ xát ở cường độ lớn trong một thời gian ngắn, cảm giác bóng và khả năng phán đoán sẽ lập tức bị ảnh hưởng.

Quang Dương gây thất vọng tại chặng 1 Pickleball D-Joy Tour 2026 (ẢNh: D-Joy).

Việc thiếu vắng những cuộc đối đầu với các đối thủ đẳng cấp như Ben Johns hay Federico Staksrud đã làm mất đi bản năng sát thủ của tay vợt sinh năm 2006.

Thực tế cho thấy, việc tham gia các giải đấu phong trào hoặc quy mô nhỏ trong nước dù giúp duy trì cảm hứng nhưng không thể thay thế được áp lực khủng khiếp tại các giải đấu lớn.

Có vẻ như Quang Dương đang rơi vào trạng thái "tự mãn" với đẳng cấp sẵn có, dẫn đến việc không kịp thích nghi khi đối thủ nghiên cứu kỹ lối chơi và đưa ra chiến thuật khắc chế.

Thất bại tại D-Joy là một nốt trầm cần thiết để tay vợt này nhìn nhận lại lộ trình sự nghiệp. Nếu muốn lấy lại vị thế của một ngôi sao hàng đầu, việc tìm đường quay lại các giải đấu thuộc hệ thống PPA hoặc các giải quốc tế tầm cỡ sẽ là yêu cầu bắt buộc để rèn luyện bản lĩnh trận mạc của tay vợt trẻ.