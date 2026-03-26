Chiến thuật để chấm dứt tình trạng bị “bắt nạt” trên sân pickleball

Bất kỳ người chơi nào cũng từng trải qua cảm giác khó chịu khi đối thủ dường như "bỏ quên" đồng đội ở bên cạnh để chỉ tập trung tấn công vào mình. Đó không phải sự trùng hợp, mà là một đòn đánh tâm lý và chiến thuật đầy toan tính.

Chọn vị trí đứng cùng tư thế chuẩn tránh làm "mắt xích yếu" để đối thủ khai thác (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân khiến bạn bị nhắm tới thường bắt nguồn từ những tín hiệu vô hình như vị trí đứng chưa hợp lý hoặc tư thế chuẩn bị thiếu linh hoạt. Các tay vợt kinh nghiệm gọi đây là thế “vị trí chim mồi”, nơi người chơi tự nhốt mình vào một góc sân, khiến đồng đội dù muốn cũng không thể bọc lót hiệu quả.

Khi rơi vào tình cảnh này, phản xạ tự nhiên của đa số người chơi là cố gắng đẩy quả bóng đi thật xa dọc theo biên. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là sai lầm nghiêm trọng nhất.

Việc đánh bóng dọc biên không chỉ tạo cơ hội cho đối phương thực hiện cú Ernie (nhảy ra ngoài sân dứt điểm) mà còn dễ tạo ra những cơ hội ngon ăn khác cho đối thủ, đẩy đội của mình vào thế chống đỡ tuyệt vọng.

Thay vì phản ứng trong hỗn loạn, bí quyết để làm chủ lại nhịp độ trận đấu nằm ở một kỹ thuật tinh tế đó là tấn công trực diện vào giữa hai chân của đối thủ đứng trước mặt.

Về mặt kỹ thuật, khi bóng hướng về giữa hai chân, đối thủ buộc phải thực hiện bước lùi để xử lý. Điều này khiến họ cực kỳ khó khăn trong việc đánh bóng trả lại theo hướng cũ.

Theo quán tính, họ sẽ bị buộc phải đưa bóng đi chéo sân, đúng vào vị trí mà đồng đội của bạn đang sẵn sàng chờ đợi. Ngay lập tức, đồng đội của bạn được kéo trở lại cuộc chơi thay vì đứng xem từ bên lề.

Điểm giá trị nhất của chiến thuật này là khiến đối phương rơi vào thế mất bộ. Để cứu những pha bóng hướng vào giữa hai chân, đối thủ thường phải rời bỏ vị trí phòng thủ tối ưu, vô tình mở ra những khoảng trống mênh mông trên sân.

Cú lob chuẩn xác bóng có thể hóa giải mọi nỗ lực tấn công của đối thủ (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đôi khi cú đánh vào giữa hai chân là chưa đủ để khuất phục những đối thủ có kỹ năng kiểm soát bóng thượng thừa. Đây chính là lúc sử dụng một kỹ thuật lợi hại hơn để trừng phạt sự nôn nóng của đối phương: Cú lob chiến thuật.

Theo chuyên gia, hiệu quả của cú lob nằm ở một nguyên tắc vật lý đơn giản. Khi đối thủ liên tục nhắm vào bạn với ý đồ dứt điểm, trọng tâm cơ thể của họ thường đổ dồn về phía trước, tay vươn sâu vào khu vực bếp.

Ở tư thế này, việc phản xạ nhảy lùi để cứu một quả bóng bổng gần như là điều bất khả thi. Đây chính là "tử huyệt" cần khai thác. Một cú lob (kỹ thuật đánh bóng bổng và sâu về phía cuối sân đối phương, nhằm vượt qua đầu khi họ đang đứng gần lưới) chuẩn xác sẽ buộc đối thủ phải rơi vào trạng thái mất thăng bằng, phá vỡ hoàn toàn ý đồ vây ráp ban đầu.

Khi đó, từ tư thế bị "bắt nạt", bạn và đồng đội sẽ chuyển sang thế chủ động áp đặt lối chơi. Việc hóa giải áp lực không chỉ nằm ở sức mạnh, mà nằm ở sự tỉnh táo để điều hướng đối phương theo ý đồ của mình.