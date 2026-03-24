World Cup Pickleball: Phúc Huỳnh, Quang Dương sẽ thi đấu cho đội tuyển nào?

Trên các diễn đàn pickleball trong nước đang tranh luận sôi nổi về vấn đề của các tay vợt mang 2 dòng máu, Quang Dương và Phúc Huỳnh nếu tham dự World Cup Pickleball 2026.

Quang Dương từng được ví là "thần đồng pickleball" với vị trí hạt giống số 1 tại nhiều chặng đấu của PPA (Ảnh: PPA).

Cả Phúc Huỳnh và Quang Dương đều là những tay vợt trưởng thành và mang quốc tịch Mỹ, "cái nôi" của pickleball thế giới. Tuy nhiên, theo điều lệ của World Cup Pickleball, các vận động viên có nguồn gốc đa quốc gia thường được trao quyền lựa chọn đội tuyển đại diện.

Nếu chọn đội tuyển Mỹ, họ sẽ được thi đấu trong một tập thể hùng mạnh nhất thế giới với cơ hội vô địch gần như tuyệt đối. Ngược lại, nếu chọn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, họ không chỉ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả quê nhà mà còn đóng vai trò là những nhân tố lịch sử, đưa pickleball Việt Nam vươn tầm thế giới.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Quang Dương và Phúc Huỳnh sẽ đại diện cho Việt Nam nếu tham dự Pickleball World Cup 2026 bởi cả hai từng chia sẻ tâm nguyện được đóng góp sức mình cho sự phát triển của pickleball nước nhà.

Với 2 tài năng gốc Việt, việc trở về không chỉ đơn thuần là thi đấu, mà còn là sứ mệnh truyền cảm hứng và nâng tầm phong trào pickleball Việt Nam.

Phúc Huỳnh khoác cờ và đội nón lá Việt Nam trong khoảnh khắc nhận danh hiệu vô địch tại PPA Asia Tour (Ảnh: PPA).

Quang Dương đang là niềm hy vọng lớn nhất. Dù vừa có cú sảy chân tại giải D-Joy, nhưng đẳng cấp của tay vợt sinh năm 2007 là điều không thể bàn cãi. Trong khi đó, Phúc Huỳnh lại sở hữu lối chơi bền bỉ, kinh nghiệm trận mạc dày dạn tại PPA Tour, đủ sức đối đầu sòng phẳng với bất kỳ tay vợt hàng đầu nào.

Việc sở hữu cả Quang Dương và Phúc Huỳnh trong đội hình sẽ giúp tuyển Việt Nam "lột xác" hoàn toàn, từ một đội tuyển triển vọng trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương, sẵn sàng thách thức những cường quốc như Mỹ hay Canada.

Trên các diễn đàn thể thao, đông đảo người hâm mộ đang bày tỏ mong muốn được thấy hai ngôi sao này thi đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng. Sự góp mặt của họ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần cực đại cho phong trào pickleball trong nước đang bùng nổ mạnh mẽ.