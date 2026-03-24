Vietnam Pickleball Awards 2025: Sophia Phương Anh chiến thắng ở 3 hạng mục

Tối 23/3 tại TPHCM, đêm Gala Vietnam Pickleball Awards 2025 đã diễn ra thành công với sự góp mặt của những tay vợt pickleball nổi tiếng tại Việt Nam, các nghệ sĩ cũng như đông đảo người hâm mộ.

Lý Hoàng Nam được vinh danh ở hạng mục Nam vận động viên xuất sắc nhất năm (Ảnh: VPA).

Trong tổng số các giải thưởng được trao, sự chú ý đổ dồn về 9 hạng mục danh giá giành cho các vận động viên (VĐV) có nhiều đóng góp. Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt Lý Hoàng Nam đã chính thức được xướng tên ở hạng mục Nam vận động viên xuất sắc nhất năm.

Với nền tảng kỹ thuật điêu luyện từ quần vợt chuyển sang và tinh thần thi đấu bền bỉ, Hoàng Nam đã chứng minh sức ảnh hưởng tuyệt đối của mình trong làng pickleball Việt Nam xuyên suốt năm 2025.

Mở đầu cho chuỗi thành tích ấn tượng là chức vô địch đơn nam tại giải vô địch pickleball quốc gia 2025. Đây là giải đấu chính thống đầu tiên được tổ chức quy mô, và Lý Hoàng Nam đã không cho các đối thủ bất kỳ cơ hội nào.

Danh hiệu đáng chú ý nhất của Lý Hoàng Nam trong năm 2025 phải kể đến chức vô địch đã làm nên lịch sử cho pickleball Việt Nam. Tay vợt sinh năm 1997 đã đánh bại Jack Wong ở trận chung kết PPA Tour Asia Open 2025 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Qua đó đánh dấu lần đầu tiên anh bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam Pro tại hệ thống PPA Asia Tour.

Tuy nhiên, sự chú ý trong buổi lễ trao giải lại đổ dồn về phía nữ VĐV Sophia Phương Anh. Tay vợt trẻ này đã có một đêm không thể quên khi liên tục được vinh danh ở những hạng mục quan trọng nhất.

Bên cạnh danh hiệu cá nhân danh giá Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm, Sophia Phương Anh còn chứng tỏ sự toàn diện khi giành chiến thắng tại hạng mục Đôi vận động viên nam -nữ xuất sắc nhất năm (đánh cặp cùng Lê Xuân Đức). Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục hoàn tất cú "hat-trick" giải thưởng với danh hiệu Đôi vận động viên nữ xuất sắc nhất năm (đánh cặp cùng Sophia Huỳnh Trần).

Sự thăng hoa của Sophia Phương Anh ở đêm trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 là minh chứng rõ nét cho sức trẻ và tiềm năng vô hạn của lứa VĐV trẻ, hứa hẹn sẽ đưa pickleball Việt Nam vươn tầm quốc tế trong tương lai gần.

Sophia Phương Anh giành cú ăn 3 tại VPA 2025 (Ảnh: VPA).

Bên cạnh đó, hạng mục Đôi vận động viên nam xuất sắc nhất năm xướng tên Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển. Giải thưởng Nữ vận động viên 40+ xuất sắc nhất năm và Nam vận động viên 40+ xuất sắc nhất năm thuộc về tay vợt Cao Thuỳ Dung và Đỗ Minh Quân.

Ở hạng mục cho các tài năng trẻ, Suri Bảo Hân cùng Lê Xuân Đức là những người giành chiến thắng giải thưởng Vận động viên nữ trẻ triển vọng của năm và vận động viên nam trẻ triển vọng của năm.

Trong bối cảnh pickleball đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, VPA 2025 xuất hiện như một sự ghi nhận kịp thời dành cho những cá nhân và tập thể đã nỗ lực đặt nền móng cho phong trào này. Giải thưởng hướng tới việc tôn vinh những đóng góp nổi bật, từ đó lan tỏa tầm ảnh hưởng và giá trị tích cực của bộ môn đến cộng đồng.