Giới chủ Saudi Arabia ra tối hậu thư, C.Ronaldo đáp trả cứng rắn

Tờ báo này tiết lộ thêm rằng C.Ronaldo sẽ chính thức đề nghị rời Al Nassr vào tháng 6 tới nếu trong những tuần tới Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) không đưa ra đảm bảo rõ ràng về sự thay đổi nhằm giúp Al Nassr vươn lên.

Bất cấp nhận được tối hậu thư, C.Ronaldo vẫn từ chối ra sân cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

Trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã từ chối ra sân trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh vào ngày 2/2, nhằm phản đối việc PIF không đầu tư đủ cho đội bóng, trong khi lại dành lợi thế lớn cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal.

Nguồn tin của ESPN cho biết CR7 đặc biệt không hài lòng khi PIF được cho là đang “trải thảm” để Al Hilal hướng tới chức vô địch. Đỉnh điểm là việc cầu thủ này đã tìm cách ngăn cản thương vụ chuyển nhượng Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal vào ngày 2/2, bởi cho rằng đây là một động thái thiếu công bằng. Tuy nhiên, thương vụ trên vẫn xảy ra và thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Dù C.Ronaldo vẫn tham gia tập luyện cùng toàn đội trong tuần này và đăng tải hình ảnh mặc trang phục tập luyện của Al Nassr trên mạng xã hội vào hôm 4/2, song trên các bài đăng chính thức của CLB cùng ngày, chỉ xuất hiện hình ảnh HLV Jorge Jesus và các cầu thủ khác, không có siêu sao số 7.

Phía sau hậu trường, C.Ronaldo đã bày tỏ rõ ràng rằng việc anh trở lại thi đấu phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo Al Nassr sớm được khôi phục toàn quyền điều hành, đồng thời cam kết rằng những sự can thiệp như ở kỳ chuyển nhượng vừa qua sẽ không tái diễn vào giữa năm.

C.Ronaldo có thể tính tới chuyện rời khỏi Al Nassr (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, theo tờ Sky Sports, giới chủ của Al Nassr đã yêu cầu C.Ronaldo trở lại sân cỏ ngay lập tức trong trận đấu với Al Ittihad. Động thái tiếp tục từ chối ra sân của CR7 không khác gì hành động chống lệnh.

Trong những tháng gần đây, Giám đốc thể thao của Al Nassr Simao Coutinho và CEO Jose Semedo (đều là người Bồ Đào Nha) đã bị PIF đình chỉ công tác. Quyết định này khiến C.Ronaldo vô cùng tức giận, đồng thời làm gián đoạn kế hoạch chiêu mộ những tân binh chất lượng cho đội bóng do HLV đồng hương Jorge Jesus dẫn dắt. Bên cạnh đó, ngân sách chi tiêu của CLB cũng bị cắt giảm đáng kể.

Trái ngược hoàn toàn, Al Hilal lại nhận được cú hích tài chính lớn từ Hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal Al Saud, một tỷ phú và là nhà tài trợ chính của CLB, nhằm tăng cường lực lượng.

Theo ESPN, toàn bộ các bản hợp đồng của Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng này, bao gồm cả thương vụ Karim Benzema, đều được tài trợ bởi Hoàng tử Alwaleed, người nắm giữ 25% cổ phần CLB, trong khi 75% còn lại thuộc sở hữu của PIF.

Nguồn tin cho biết C.Ronaldo, người vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2022, tỏ ra không hài lòng. Dù có những lời đề nghị rời CLB ngay lập tức, chủ yếu đến từ châu Âu và Mỹ, nhưng anh không muốn ra đi vào thời điểm này vì lo ngại ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

C.Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào mùa hè năm ngoái, kéo dài đến tháng 6/2027, kèm điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro (59 triệu USD). Giải vô địch Saudi Arabia rõ ràng không muốn đánh mất “đại sứ” lớn nhất của mình.

Ở chiều ngược lại, CEO của Al Hilal Esteve Calzada cho biết ông không hiểu sự bức xúc của Al Nassr và C.Ronaldo. Chia sẻ với đài Cadena Ser, ông Calzada nói: “Bạn nên hỏi cậu ta (CR7). Chúng tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Thực tế là họ đâu có một kỳ chuyển nhượng mùa hè tệ, khi chiêu mộ được João Felix và Kingsley Coman.

Ở đây tồn tại một sự cạnh tranh và đam mê mà tôi chưa từng chứng kiến. Mọi người thực sự đã phát cuồng với thương vụ Benzema.

Chúng tôi cần một tiền đạo và một cơ hội duy nhất đã xuất hiện. Benzema là một Quả bóng Vàng, tài năng phi thường, thống kê nói lên tất cả. Hơn nữa, anh ấy không cần thời gian thích nghi với giải đấu. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Tôi không ngạc nhiên khi Benzema chọn Al Hilal, bởi đây là CLB lớn nhất và quyền lực nhất không chỉ ở Saudi Arabia mà còn tại châu Á. Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh mọi danh hiệu và đang ở vị thế rất tốt trong mùa giải này”.

Theo Calzada, tác động của Benzema không chỉ giới hạn trong sân cỏ: “Chúng tôi đã thấy ngay hiệu quả về mặt thương mại và truyền thông. Dù đây là một bản hợp đồng thuần túy chuyên môn nhưng CLB đã nhanh chóng tối ưu hóa giá trị đầu tư”.