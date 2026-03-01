C.Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục tệ hại khi sút hỏng phạt đền

Đêm qua, Al Nassr đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Al Feiha. Điều đó giúp đội bóng này vươn lên dẫn đầu giải Saudi Arabia với 61 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Al Ahli.

C.Ronaldo thực hiện không thành công quả phạt đền trong trận đấu với Al Feiha (Ảnh: IG).

Mặc dù vậy, C.Ronaldo lại trải qua ngày thi đấu không thành công. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút 11 và cũng không thể “nổ súng” một lần nào trong trận đấu này. Điều đó khiến anh vẫn giậm chân ở thành tích ghi 965 bàn thắng trong sự nghiệp.

Siêu sao số 7 còn lập hàng loạt kỷ lục không mong muốn khi sút hỏng phạt đền. Theo đó, anh trở thành cầu thủ thực hiện không thành công quả 11m nhiều nhất trong lịch sử với 36 lần. Dẫu vậy, với 181 bàn thắng ghi được từ chấm phạt đền, tỷ lệ thành công của CR7 vẫn đạt 81,43%. Đó là con số đủ cho thấy sự ổn định đáng nể.

Điều đáng nói, người xếp thứ hai trong danh sách sút hỏng phạt đền chính là Messi với 32 lần thực hiện không thành công. Siêu sao người Argentina cũng chỉ đạt tỷ lệ thành công 78,08% từ chấm 11m.

C.Ronaldo thực hiện hỏng nhiều quả phạt đền nhất trong lịch sử (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, C.Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng đá hỏng một quả phạt đền trong trận đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020/21, C.Ronaldo đá hỏng hai quả phạt đền ở giải quốc nội. Lần gần nhất điều này xảy ra là khi anh còn khoác áo Juventus, trong các trận gặp Atalanta và Inter Milan.

Dù sao, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của Al Nassr. Đội bóng này có chiến thắng thứ 10 liên tiếp. Họ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch giải Saudi Arabia dưới thời C.Ronaldo khi đang dẫn đầu trong bối cảnh mùa giải còn 12 vòng. Lần gần nhất Al Nassr lên ngôi ở giải Saudi Arabia là ở mùa giải 2018/19.