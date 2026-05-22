C.Ronaldo khóc nức nở trong ngày vô địch giải Saudi Arabia

Rạng sáng 22/5, Al Nassr đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Damac trong trận đấu ở vòng cuối cùng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Chiến thắng này giúp Al Nassr lên ngôi vô địch giải đấu với 86 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là Al Hilal.

C.Ronaldo khóc nức nở khi Al Nassr lên ngôi vô địch (Ảnh chụp màn hình).

Đây là chức vô địch giải đấu lớn đầu tiên của C.Ronaldo kể từ khi tới Al Nassr vào năm 2023. Cách đây vài ngày, CR7 và các đồng đội vừa lỡ hẹn với chức vô địch cúp C2 châu Á sau thất bại trước Gamba Osaka trong trận chung kết.

Có lẽ, khi đặt chân tới Saudi Arabia, C.Ronaldo cũng không thể ngờ rằng phải chờ đợi lâu đến vậy để có được danh hiệu cùng Al Nassr. Sau khi lên ngôi vô địch Saudi Arabia, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật khóc nức nở. Hành động ấy đã giúp tiền đạo 41 tuổi giải tỏa sau khi chịu áp lực không nhỏ ở Saudi Arabia trong 3 năm qua.

Như vậy, C.Ronaldo đã trở thành nhà vô địch ở 4 giải vô địch quốc gia khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia). Sau trận đấu với Damac, siêu sao số 7 đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ trên khán đài.

Các cung bậc cảm xúc của C.Ronaldo sau khi vô địch Saudi Arabia

C.Ronaldo đã trở thành tâm điểm trong lễ ăn mừng của Al Nassr khi đánh trống hòa nhịp cùng những tiếng hò reo của người hâm mộ. Sau đó, anh và bạn gái Georgina Rodriguez cùng các con tiến lên lễ đài để nâng cao cúp vô địch.

Trong thời gian khoác áo Al Nassr, CR7 đã ghi 123 bàn sau 142 trận ra sân. Ở mùa giải này, CR7 vẫn ghi tới 28 bàn thắng ở giải Saudi Arabia dù bước sang tuổi 41. Tính trong cả sự nghiệp, C.Ronaldo đã ghi tới 973 bàn và ở rất gần cột mốc 1.000 bàn thắng (kém 27 bàn).

Sau khi cùng Al Nassr vô địch Saudi Arabia, C.Ronaldo sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 1985 rất háo hức vô địch thế giới. Đó là danh hiệu lớn duy nhất CR7 còn thiếu trong sự nghiệp của mình.