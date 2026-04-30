Ronaldo tỏa sáng, tiến sát kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng

Ronaldo đã tiến thêm một bước quan trọng nữa trên con đường chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng khi anh ghi bàn mở tỷ số cho Al Nassr trước Al Ahli ở vòng 30 Saudi Pro League diễn ra vào rạng sáng nay (30/4, giờ Việt Nam).

Cả hai đội trải qua hiệp 1 bất phân thắng bại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, thế bế tắc đã bị phá vỡ ở phút 76 của hiệp 2, khi Ronaldo cho thấy bản năng sát thủ với pha bật cao đánh đầu tung lưới đội khách từ quả đá phạt góc của đội nhà.

Bàn thắng của Ronaldo buộc các cầu thủ Al Ahli dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà, tạo điều kiện cho Al Nassr thực hiện các pha phản công nhanh và họ đã thành công với bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 nhờ pha lập công của Kingsley Coman ở phút 90.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Al Ahli giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng của mình cho CLB và đội tuyển quốc gia lên con số 971, đồng nghĩa chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 29 bàn.

Chiến thắng của Al Nassr cũng giúp đội bóng này tiến sát ngôi vương Saudi Pro League khi củng cố vị trí đầu bảng với 79 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal lên 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Hiện tại, đội bóng của Ronaldo chỉ còn cách chức vô địch đúng 6 điểm khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jorge Jesus, hy vọng giành danh hiệu của Al Nassr vẫn còn nguyên vẹn trên nhiều mặt trận, bao gồm cả trận chung kết Champions League Two gặp Gamba Osaka của Nhật Bản, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16/5.